Due gol contro Ancelotti, non è la prima volta per Haaland: il precedente

Erling Haaland trascina la Norvegia ai quarti di finale del Mondiale 2026 ed elimina il Brasile di Carlo Ancelotti con una doppietta . Un risultato che riporta alla mente un precedente curioso tra l'attaccante norvegese e il tecnico italiano . Non è infatti la prima volta che Haaland realizza due gol contro una squadra allenata da Ancelotti .

Haaland, doppietta contro Ancelotti: il precedente in Salisburgo-Napoli

Era già successo il 23 ottobre 2019, quando l'attaccante, allora in forza al Salisburgo, segnò una doppietta al Napoli nella sfida della fase a gironi di Champions League. In quell'occasione, però, i partenopei riuscirono comunque a imporsi per 3-2 grazie alla doppietta di Dries Mertens e al gol decisivo di Lorenzo Insigne. A distanza di quasi sette anni, il copione si è ripetuto solo a metà. Haaland è tornato a firmare una doppietta contro una squadra di Carlo Ancelotti, ma questa volta le sue reti sono risultate decisive, permettendo alla Norvegia di eliminare il Brasile e conquistare la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale (QUI IL CALENDARIO).