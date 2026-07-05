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Due gol contro Ancelotti, non è la prima volta per Haaland: il precedente

L'attaccante norvegese aveva già segnato al tecnico italiano ai tempi del Salisburgo
2 min
TagsHaalandAncelottiNorvegia

Erling Haaland trascina la Norvegia ai quarti di finale del Mondiale 2026 ed elimina il Brasile di Carlo Ancelotti con una doppietta. Un risultato che riporta alla mente un precedente curioso tra l'attaccante norvegese e il tecnico italiano. Non è infatti la prima volta che Haaland realizza due gol contro una squadra allenata da Ancelotti.

Haaland, doppietta contro Ancelotti: il precedente in Salisburgo-Napoli

Era già successo il 23 ottobre 2019, quando l'attaccante, allora in forza al Salisburgo, segnò una doppietta al Napoli nella sfida della fase a gironi di Champions League. In quell'occasione, però, i partenopei riuscirono comunque a imporsi per 3-2 grazie alla doppietta di Dries Mertens e al gol decisivo di Lorenzo Insigne. A distanza di quasi sette anni, il copione si è ripetuto solo a metà. Haaland è tornato a firmare una doppietta contro una squadra di Carlo Ancelotti, ma questa volta le sue reti sono risultate decisive, permettendo alla Norvegia di eliminare il Brasile e conquistare la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale (QUI IL CALENDARIO).

 

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