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Neymar contro Nyland, che scintille prima del rigore: "Te lo paro!". E dopo il gol... © APS

Neymar contro Nyland, che scintille prima del rigore: "Te lo paro!". E dopo il gol...

Scontro a distanza tra il portiere norvegese e il fantasista brasiliano prima e dopo il tentativo dagli undici metri che ha chiuso l'incontro
1 min
TagsBrasileNorvegiaNeymar

Un faccia a faccia durato diversi secondi e che ha caratterizzato gli istanti antecedenti la trasformazione del calcio di rigore concesso dall'arbitro Elfath al Brasile: epilogo della sfida tra i verde oro e la Norvegia (e chiuso con il successo dei norvegesi, grazie alla doppietta di Haaland).

Neymar contro Neyland: scintille

Neymar e il portiere norvegese Nyland sono stati protagonisti di un lungo scontro a distanza. Poco prima del tiro e immediatamente dopo la conclusione del fantasista di Carlo Ancelotti. Il portiere ha provato a distrarre il numero dieci brasiliano indicandolo ripetutamente prima del tentativo di trasformazione e stuzzicandolo in modo evidente: "Te lo paro", ha detto l'estremo difensore prima del tentativo di trasformazione. 

Il gol e il faccia a faccia

Neymar, che ha realizzato con freddezza il rigore, ha risposto alle provocazioni, cercando il portiere con lo sguardo dopo il tiro e dicendogli qualche frase. L'arbitro, dopo la rete del brasiliano, è dovuto intervenire per calmare gli animi e allontanare i due protagonisti.  

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