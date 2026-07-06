Bellingham e Kane eliminano il Messico: Inghilterra ai quarti contro la Norvegia

Ai quarti sarà Inghilterra contro Norvegia e quindi andrà in scena la sfida dei bomber tra Kane e Haaland . La squadra di Tuchel infatti batte il Messico 3-2 e passa il turno. Protagonista assoluto del match Bellingham con una doppietta, ma sul tabellino c'è anche il nome di Kane , che segna con freddezza un rigore cruciale nel secondo tempo, appena dopo l'espulsione di Quansah che lascia gli inglesi in dieci.

Escono di scena quindi i padroni di casa, che però lasciano a testa altissima questo Mondiale. Con Quinones e Raul Jimenez (su rigore) e con un gioco veloce e brillante hanno spaventato eccome gli inglesi.

Bellingham show

Dopo un inizio equilibrato, con un Messico sfrontato, la sblocca Bellingham. Saka va via sulla destra e mette al centro un cross su cui si avventa il centrocampista del Real, lasciato colpevolmente solo. Passano meno di due minuti e la stella dell'Inghilterra colpisce di nuovo. Inizia l'azione servendo Kane in area, in scivolata l'attaccante del Bayern Monaco restituisce il pallone a Bellingham che è bravissimo ad anticipare tutti. Sembra un colpo da ko, ma il Messico la pensa diversamente e la riapre subito. Calcio di punizione dalla sinistra, Konsa rinvia male e Quinones è velocissimo a sfruttare l'occasione.

Ripresa scoppiettante

La ripresa si apre con un palo di O'Reilly, che va vicinissimo al gol con un tiro da fuori area. Al 53' grave ingenuità di Quansah che interviene durissimo su Gallardo. Il Var manda l'arbitro a rivedere le immagini: è rosso. Poco dopo ancora male la difesa del Messico che concede a Gordon un'autostrada verso il portiere: Rangel atterra l'inglese, è rigore. Sul dischetto va Kane che non sbaglia. Sempre Kane colpisce in area Gutierrez: interviene ancora il Var e l'arbitro Faghani concede il penalty. Raul Jimenez accorcia le distanze. Il finale è un assalto del Messico. Dopo 11 minuti di recupero l'Inghilterra può tirare un sospiro di sollievo.