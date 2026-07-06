Haaland Marziano, Norvegia nella storia. Ma il il Brasile ha tradito Ancelotti

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La Norvegia ha Haaland, il Brasile no. La differenza si è vista. Haaland il Marziano, il centravanti più forte del mondo: 7 gol in 4 partite, 62 reti in 54 presenze con la Nazionale, 299 gol in 385 gare a livello di club, è l'implacabile supercannoniere, terminale perfetto della Nazion
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