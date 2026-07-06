Haaland Marziano, Norvegia nella storia. Ma il il Brasile ha tradito Ancelotti

La doppietta del Vichingo, 7 gol in 4 partite, manda a casa la Seleçao. Fatali il rigore sbagliato da Bruno Guimaraes e gli errori di Endrick e Martinelli. Su tutti, si staglia il superbomber del City: tremendo l'uno-due che porta nei quarti i Løvene, i Leoni di Oslo, dove mai erano arrivati