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Haaland Marziano, Norvegia nella storia. Ma il il Brasile ha tradito Ancelotti

Haaland Marziano, Norvegia nella storia. Ma il il Brasile ha tradito Ancelotti

La doppietta del Vichingo, 7 gol in 4 partite, manda a casa la Seleçao. Fatali il rigore sbagliato da Bruno Guimaraes e gli errori di Endrick e Martinelli. Su tutti, si staglia il superbomber del City: tremendo l'uno-due che porta nei quarti i Løvene, i Leoni di Oslo, dove mai erano arrivati
Xavier Jacobelli
1 min
TagsBrasileHaaland

La Norvegia ha Haaland, il Brasile no. La differenza si è vista. Haaland il Marziano, il centravanti più forte del mondo: 7 gol in 4 partite, 62 reti in 54 presenze con la Nazionale, 299 gol in 385 gare a livello di club, è l'implacabile supercannoniere, terminale perfetto della Nazion

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