Dove vedere Portogallo-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dopo aver eliminato la Croazia ai sedicesimi di finale, il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta la temibile Spagna di Lamine Yamal , tra le favorite per la vittoria dei Mondiali 2026 . Le Furie Rosse, dal canto loro, hanno liquidato senza troppi problemi la pratica Austria e adesso vogliono conquistare un posto tra le prime otto della competizione. Ai quarti, per chi avrà la meglio, ci sarà la vincente di Usa-Belgio .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Portogallo-Spagna, l'orario

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 21 (italiane) nella splendida cornice del "Dallas Stadium". Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal: per CR7 potrebbe essere l'ultima apparizione con la maglia della Nazionale.

Dove vedere Portogallo-Spagna in diretta tv

Portogallo-Spagna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Portogallo-Spagna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Portogallo-Spagna anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.