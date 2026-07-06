Dove vedere Portogallo-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Dopo aver eliminato la Croazia ai sedicesimi di finale, il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta la temibile Spagna di Lamine Yamal, tra le favorite per la vittoria dei Mondiali 2026. Le Furie Rosse, dal canto loro, hanno liquidato senza troppi problemi la pratica Austria e adesso vogliono conquistare un posto tra le prime otto della competizione. Ai quarti, per chi avrà la meglio, ci sarà la vincente di Usa-Belgio.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Portogallo-Spagna, l'orario
La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 21 (italiane) nella splendida cornice del "Dallas Stadium". Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal: per CR7 potrebbe essere l'ultima apparizione con la maglia della Nazionale.
Dove vedere Portogallo-Spagna in diretta tv
Portogallo-Spagna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Portogallo-Spagna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Portogallo-Spagna anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Martinez e De La Fuente
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. A disposizione: Rui Silva, José Sà, Gonçalo Ignacio, Tomas Araujo, Matheus Nunes, Dalot, Nelson Semedo, Samu Costa, Ruben Neves, Bernardo Silva, Francisco Conceiçao, Guedes, Trinçao, Joao Felix, Gonçalo Ramos.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Ruben Dias.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Marcos Llorente, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Gavi, Yeremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: de la Fuente.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Dopo aver eliminato la Croazia ai sedicesimi di finale, il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta la temibile Spagna di Lamine Yamal, tra le favorite per la vittoria dei Mondiali 2026. Le Furie Rosse, dal canto loro, hanno liquidato senza troppi problemi la pratica Austria e adesso vogliono conquistare un posto tra le prime otto della competizione. Ai quarti, per chi avrà la meglio, ci sarà la vincente di Usa-Belgio.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Portogallo-Spagna, l'orario
La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 21 (italiane) nella splendida cornice del "Dallas Stadium". Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal: per CR7 potrebbe essere l'ultima apparizione con la maglia della Nazionale.
Dove vedere Portogallo-Spagna in diretta tv
Portogallo-Spagna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Portogallo-Spagna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Portogallo-Spagna anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.