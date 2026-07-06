Dove vedere Usa-Belgio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

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Usa-Belgio, l'orario

La sfida tra Stati Uniti e Belgio si disputerà nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio alle ore 02:00, dinanzi al pubblico del "Seattle Stadium". Il match sarà diretto dall'arbitro Makhadmeh (Giordania), coadiuvato dagli assistenti Alkalaf e Alroalle (Giordania). Ruolo di Quarto Ufficiale affidato ad Atcho (Gabon). Al Var agirà Al Marri.

Dove vedere Usa-Belgio in diretta tv

Usa-Belgio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Usa-Belgio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Usa-Belgio anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.