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Dove vedere Usa-Belgio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per gli ottavi di finale del torneo: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026UsaBelgio

È il giorno di Stati Uniti-Belgio. La sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in programma al "Seattle Stadium", mette in palio il pass per i quarti contro la vincente di Portogallo-Spagna. Dopo il discusso caso Balogun, gli Usa proveranno ad alimentare il loro sogno, mentre i Diavoli Rossi cercheranno di dare continuità a quanto fatto contro il Senegal, sconfitto ai tempi supplementari con una clamorosa rimonta.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Usa-Belgio, l'orario

La sfida tra Stati Uniti e Belgio si disputerà nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio alle ore 02:00, dinanzi al pubblico del "Seattle Stadium". Il match sarà diretto dall'arbitro Makhadmeh (Giordania), coadiuvato dagli assistenti Alkalaf e Alroalle (Giordania). Ruolo di Quarto Ufficiale affidato ad Atcho (Gabon). Al Var agirà Al Marri.

Dove vedere Usa-Belgio in diretta tv

Usa-Belgio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Usa-Belgio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Usa-Belgio anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Pochettino e Garcia

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Rearn, Richards, Antonee Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic, Balogun. A disposizione: Turner, Brady, McKenzie, M. Robinson, Trusty, Scally, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Aaronson, Arfsten, Zendejas, Wright, Pepi. Ct: Pochettino.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. A disposizione: Penders, Lammens, Ngoy, De Winter, Seys, Meunier, Raskin, Onana, Witsel, Saelemaekers, Moreira, Lukebakio, Lukaku, Fernandez-Pardo.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Mechele.

 

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È il giorno di Stati Uniti-Belgio. La sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in programma al "Seattle Stadium", mette in palio il pass per i quarti contro la vincente di Portogallo-Spagna. Dopo il discusso caso Balogun, gli Usa proveranno ad alimentare il loro sogno, mentre i Diavoli Rossi cercheranno di dare continuità a quanto fatto contro il Senegal, sconfitto ai tempi supplementari con una clamorosa rimonta.

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La sfida tra Stati Uniti e Belgio si disputerà nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio alle ore 02:00, dinanzi al pubblico del "Seattle Stadium". Il match sarà diretto dall'arbitro Makhadmeh (Giordania), coadiuvato dagli assistenti Alkalaf e Alroalle (Giordania). Ruolo di Quarto Ufficiale affidato ad Atcho (Gabon). Al Var agirà Al Marri.

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Usa-Belgio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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