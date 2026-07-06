Caos Balogun oggi: segui la diretta con gli ultimi aggiornamenti dopo la decisione Fifa LIVE

È bufera per il caso Balogun . Dopo la decisione senza precedenti del comitato disciplinare della FIFA , l'attaccante degli Stati Uniti è tornato a disposizione del ct Mauricio Pochettino in vista della sfida tra Usa e Belgio , in programma nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio alle ore 02:00. Durissima la UEFA , al pari della Federazione belga . Quest'ultima, ha presentato in queste ore un ricorso urgente presso il comitato d'appello della FIFA. Segui la giornata e tutti gli sviluppi in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

12:32

Nainggolan durissimo sul caso Balogun: "Non è più calcio"

L’ex Roma non accetta la decisione della Fifa di revocare il rosso all’attaccante americano al Mondiale. LEGGI QUI

12:20

Caso Balogun, Malagò: "Precedente pericolosissimo"

"Decisione dal sapore politico", parola di Giovanni Malagò. Il commento del neo presidente della Figc non lascia spazio a particolari interpretazioni. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

12:08

Immenso Infantino sul caso Balogun

Immenso Fifantino. Gianni ha pensato bene di inventarsi "un turno di squalifica con la condizionale". LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI

11:56

La squalifica di Balogun è un obbrobrio giuridico

Un obbrobrio giuridico, ancorché previsto da un regolamento (e per questo - ci dicono - va rispettato) che però forse aveva altri presupposti ed altri fondamenti. Un pericoloso precedente, perché distrugge anni di norme (e consuetudini) giurisprudenziali, piegate alle esigenze del momento. LEGGI IL COMMENTO

11:50

Bufera Balogun, è caos dopo la decisione della FIFA

Polemiche feroci dopo la decisione della FIFA di Gianni Infantino. La sospensione della squalifica di Balogun, dopo il cartellino rosso incassato contro la Bosnia, ha fatto infuriare tifosi e addetti ai lavori, nonché Federazione belga e UEFA. Decisione inedita, interpretata sui social come una scelta politica, dettata dal rapporto tra Infantino e Donald Trump.

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