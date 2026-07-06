Nainggolan ci va giù duro: "Balogun? Questo non è più calcio. A che servono i cartellini?"

Radja Nainggolan non ci sta. L’ex centrocampista della nazionale belga ha criticato duramente la decisione di sospendere la squalifica di Folarin Balogun , che potrà così scendere in campo contro il Belgio nella sfida a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Intervistato da La Repubblica, Nainggolan ha puntato il dito contro alcune delle scelte che hanno caratterizzato il torneo. “Così il calcio non è più calcio. A Cristiano hanno tolto due giornate di squalifica per fargli giocare il Mondiale dalla prima partita. A Balogun ora la sospendono. E l’hydration break non ha senso. È la prova che il pallone ormai è solo una questione di soldi”.

"La responsabilità è di chi ha preso la decisione"

L’ex Roma parla da tifoso. Lo fa perché il suo Belgio si ritroverà davanti proprio gli Stati Uniti. “I ragazzi della nostra nazionale non devono distrarsi con la vicenda Balogun. Noi fuori dal campo possiamo lamentarci, sia i tifosi sia la federazione, ma loro devono pensare alla partita. In amichevole, prima del Mondiale, hanno battuto gli Stati Uniti 5-2. Trump? Non lo critico. È una normale reazione da tifoso americano, avrei fatto lo stesso al posto suo. La responsabilità è tutta di chi ha preso la decisione. A cosa servono i cartellini, se poi di fatto vengono tolti? Ma non mi stupisce. In questo Mondiale la Croazia è uscita per un tocco di palla inesistente. Ed è un peccato, perché abbiamo visto anche cose belle. Le partite le guardo tutte fino all’una di notte, qui a casa mia, in Belgio. Più tardi, faccio fatica. Il Mondiale è sempre speciale, anche se nella mia carriera non lo lego solo a ricordi piacevoli. L’esclusione nel 2018, dopo che avevo giocato la semifinale di Champions, mi ha ferito. Però il passato è passato. Ora gioco nella Serie B belga, mi diverto, ho ancora qualcosa da dare. Fisicamente sto bene, me la gioco contro i ragazzini. Per ora va bene così, poi vedremo. Al futuro non penso ancora”.