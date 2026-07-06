Trump accusa: "Il fallo su Balogun non c'era e l'arbitro era sospetto". E sulla richiesta ad Infantino...

Il Balogun Gate ha scosso il mondo del calcio. La controversa decisione della Fifa di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida valida per gli ottavi dei Mondiali tra gli Stati Uniti e il Belgio ha fatto scattare molte reazioni. Alla fine, proprio il presidente Trump ha detto la sua, ammettendo di aver parlato con Infantino, numero uno della Fifa: " Sì, l'ho fatto . Ho solo chiesto un riesame . Non gli ho detto "devi farlo"".

Trump sull'arbitro: "Un po' sospetto se guardiamo al suo passato"

"Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati". Così il presidente degli Stati Uniti Trump ha commentato il contatto che aveva portato all'espulsione di Balogun. Il tycoon ha qunidi commentato il direttore di gara della partita contro la Bosnia, il brasiliano Raphael Claus: "E' un po' sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere." Poi ha aggiunto: "Io amo lo sport, Balogun è un grande atleta ed ha giocato benissimo. Il suo non era fallo, erano solo due giocatori che correvano a massima velocità uno contro l'altro, non può essere fallo. Si sono semplicemente incrociati. [...] Poi ho scoperto che le revisioni al Var le fanno in slow motion, mentre a velocità normale si vede solo due giocatori che si scontrano ed è tutto quello che è successo. Balogun è uno dei nostri giocatori migliori e gli hanno dato un cartellino rosso. Non sapevo cosa volesse dire e poi l'ho scoperto: è un'ingiustizia. Un conto è penalizzarlo per la partita che ha giocato, ma come puoi penalizzarlo per quella dopo? Non puoi fare questo".

"Se Balogun fosse rimasto fuori il match sarebbe stato truccato"

Quindi, Trump ha espresso la propria opinione: "Credo che dobbiamo avere in campo tutti i giocatori migliori. Non puoi toglierli", aggiungendo: "Se Folarin Balogun fosse rimasto "fuori" dalla partita di stasera contro il Belgio, il match sarebbe stato "truccato, come le elezioni", ma ribadendo: "Non ho nulla a che fare con la decisione. Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione. È stato un comitato a farlo. È stata una decisione ottima".