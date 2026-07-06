Pedro Neto in campo in Portogallo-Spagna con uno scarpino rotto: c'è un motivo

Marcato in maniera aggressiva. Pressato. Atterrato praticamente tutte le volte in cui ha provato a sgasare e a saltare il diretto avversario. Ma con una scarpino già forato in partenza all'altezza del tallone del piede destro. Sta facendo il giro del web un dettaglio emerso nel corso del primo tempo di Portogallo-Spagna, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Quando dopo l'ennesimo fallo subito Pedro Neto ha mostrato all'arbitro Taylor e alla panchina il suo scarpino ridotto in brandelli in tanti sono stati indotti a pensare che l'enorme squarcio fosse stato integralmente causato di una delle tante entrate subite dal portoghese. Ma non era del tutto così. E Pedro Neto non stava protestando prevalentemente per quel motivo.