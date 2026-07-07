Balogun gioca, il Belgio vince: super De Ketelaere e Lukaku eliminano gli Stati Uniti

Il Belgio archivia il caso Balogun eliminando gli Stati Uniti e rendendo vana la sospensione della squalifica dell'attaccante. La squadra di Garcia vince (4-1) con un grande De Ketelaere (doppietta) e con le reti di Vanaken e Lukaku (inutile il gol di Tillman su punizione). Tutte le polemiche della vigilia alla fine hanno caricato il Belgio, che ha giocato di gran lunga la migliore partita del torneo. Adesso Lukaku e compagni affronteranno ai quarti la Spagna.