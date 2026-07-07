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martedì 7 luglio 2026
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Balogun gioca, il Belgio vince: super De Ketelaere e Lukaku eliminano gli Stati Uniti© EPA

Balogun gioca, il Belgio vince: super De Ketelaere e Lukaku eliminano gli Stati Uniti

Le polemiche della vigilia caricano la squadra di Garcia, che ora affronterà la Spagna ai quarti. Doppietta per l'attaccante dell'Atalanta, Big Rom entra e segna. De Bruyne in panchina per tutto il match
Mattia Rotondi
3 min

Il Belgio archivia il caso Balogun eliminando gli Stati Uniti e rendendo vana la sospensione della squalifica dell'attaccante. La squadra di Garcia vince (4-1) con un grande De Ketelaere (doppietta) e con le reti di Vanaken e Lukaku (inutile il gol di Tillman su punizione). Tutte le polemiche della vigilia alla fine hanno caricato il Belgio, che ha giocato di gran lunga la migliore partita del torneo. Adesso Lukaku e compagni affronteranno ai quarti la Spagna. 

A scuola da Charles

Le formazioni ufficiali sono già una notizia: negli Usa Balogun parte titolare, dopo le note vicissitudini. Garcia lascia in panchina De Bruyne e Lukaku
Il Belgio parte fortissimo, animato evidentemente da motivazioni extra. Il dominio iniziale viene concretizzato dal gol di Charles De Ketelaere: cross teso al centro di Raskin, l'attaccante dell'Atalanta si fa trovare pronto al centro per la deviazione. Appena gli Usa tirano fuori la testa, pareggiano. Balogun guadagna un calcio di punizione: sulla palla va Tillman che inganna Courtois grazie a una deviazione di Vanaken. Il pari però dura solo due minuti. Ci pensa ancora De Ketelaere a raddoppiare, ancora con un gol da centravanti puro: un colpo di testa di prepotenza su cross di Trossard. 

 

Che papera

Gli Stati Uniti iniziano la ripresa attaccando a testa bassa, mettendo in difficoltà il Belgio. Poi la follia di Freese che esce dall'area ma si addormenta e perde palla lasciando la porta sguarnita: ne approfitta Vanaken che cala il tris. Come se non bastasse per gli Usa, per colpa di una botta deve uscire Pulisic. Intanto Garcia mette in campo Lukaku e Doku, esce il protagonista del match De Ketelaere e Lukebakio. Ci mettono un po' gli Usa a riprendersi, nel finale provano a riaprire il match, ma è troppo tardi ormai e la differenza in campo è evidente. Nel finale c'è gloria anche per Lukaku, che arrotonda il risultato poco prima del fischio finale.

 

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