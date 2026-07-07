Dove vedere Argentina-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Scendono in campo i campioni in carica. L'Argentina, guidata da Messi, dopo la vittoria ai supplementari contro Capo Verde affronterà l'Egitto di Salah, che ai sedicesimi ha eliminato l'Australia ai calci di rigore. In palio un posto ai quarti, nella sfida con la vincente di Svizzera-Colombia.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Egitto, l'orario
La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18 (italiane) nella cornice del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. A dirigere la gara sarà il francese Letexier. Mugnier e Rahmouni saranno i guardalinee, Eskas il quarto uomo. Al Var Brisard, coadiuvato da delajod e Van Driessche.
Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv
Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Egitto, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Scaloni e Hassan
ARGENTINA (4-4-2): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, J.Alvarez. A disposizione: Rulli, Musso, Otamendi, Senesi, Medina, Montiel, Simeone, Palacios, Almada, Lo Celso, Barco, Paz, Gonzalez, Lopez, Martinez. Ct. Scaloni.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Montiel.
EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Alaa; Ashour, Salah, M.Zico, Marmoush. A disposizione: M. Alaa, El Shenawy, Abdelmonem, Abdelmaguid, Fatouh, T. Alaa, Fathy, Dunga, Saber, Trezeguet, Hassan, Zizo, Abdelkarim. Ct. Hassan.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Yasser, Hassan.
Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Scendono in campo i campioni in carica. L'Argentina, guidata da Messi, dopo la vittoria ai supplementari contro Capo Verde affronterà l'Egitto di Salah, che ai sedicesimi ha eliminato l'Australia ai calci di rigore. In palio un posto ai quarti, nella sfida con la vincente di Svizzera-Colombia.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Egitto, l'orario
La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18 (italiane) nella cornice del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. A dirigere la gara sarà il francese Letexier. Mugnier e Rahmouni saranno i guardalinee, Eskas il quarto uomo. Al Var Brisard, coadiuvato da delajod e Van Driessche.
Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv
Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Egitto, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.