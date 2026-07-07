Dove vedere Argentina-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Egitto, l'orario

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18 (italiane) nella cornice del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. A dirigere la gara sarà il francese Letexier. Mugnier e Rahmouni saranno i guardalinee, Eskas il quarto uomo. Al Var Brisard, coadiuvato da delajod e Van Driessche.

Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv

Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.