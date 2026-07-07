Corriere dello Sport.it
martedì 7 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Argentina-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Messi sfida Salah in occasione degli ottavi di finale del torneo: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026argentinaEgitto

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Scendono in campo i campioni in carica. L'Argentina, guidata da Messi, dopo la vittoria ai supplementari contro Capo Verde affronterà l'Egitto di Salah, che ai sedicesimi ha eliminato l'Australia ai calci di rigore. In palio un posto ai quarti, nella sfida con la vincente di Svizzera-Colombia.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Egitto, l'orario

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18 (italiane) nella cornice del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. A dirigere la gara sarà il francese Letexier. Mugnier e Rahmouni saranno i guardalinee, Eskas il quarto uomo. Al Var Brisard, coadiuvato da delajod e Van Driessche.

Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv

Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Le possibili scelte di Scaloni e Hassan

ARGENTINA (4-4-2): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, J.Alvarez. A disposizione: Rulli, Musso, Otamendi, Senesi, Medina, Montiel, Simeone, Palacios, Almada, Lo Celso, Barco, Paz, Gonzalez, Lopez, Martinez. Ct. Scaloni.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Montiel.

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Alaa; Ashour, Salah, M.Zico, Marmoush. A disposizione: M. Alaa, El Shenawy, Abdelmonem, Abdelmaguid, Fatouh, T. Alaa, Fathy, Dunga, Saber, Trezeguet, Hassan, Zizo, Abdelkarim. Ct. Hassan.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Yasser, Hassan.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Scendono in campo i campioni in carica. L'Argentina, guidata da Messi, dopo la vittoria ai supplementari contro Capo Verde affronterà l'Egitto di Salah, che ai sedicesimi ha eliminato l'Australia ai calci di rigore. In palio un posto ai quarti, nella sfida con la vincente di Svizzera-Colombia.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Egitto, l'orario

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18 (italiane) nella cornice del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. A dirigere la gara sarà il francese Letexier. Mugnier e Rahmouni saranno i guardalinee, Eskas il quarto uomo. Al Var Brisard, coadiuvato da delajod e Van Driessche.

Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv

Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Da non perdere

Infantino ci ha bucato il palloneCristiano Ronaldo: le ultime sul suo futuro
1
Dove vedere Argentina-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le possibili scelte di Scaloni e Hassan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS