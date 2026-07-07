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Dove vedere Svizzera-Colombia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

In programma l'ultima garadegli ottavi di finale: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsSvizzeraColombiaMondiali 2026

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La Svizzera, dopo aver battuto per 2-0 l'Algeria ai sedicesimi, in questo turno affronterà la Colombia. I sudamericani nell'ultima gara hanno vinto contro il Ghana (1-0). In palio un posto ai quarti, nella sfida con la vincente di Argentina-Egitto.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Svizzera-Colombia, l'orario

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 22 (italiane) nella cornice del BC Place, a Vancouver, in Canada. A dirigere la gara sarà il francese Barton. I guardalinee Moran e Pupiro. Garcia il quarto uomo. Al var Pacheco, coadiuvato da Villarreal e Bebek.

Dove vedere Svizzera-Colombia in diretta tv

Svizzera-Colombia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Svizzera-Colombia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Svizzera-Colombia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Yakin e Lorenzo

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, R.Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, R.Vargas; Embolo. A disposizione: Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Cömert, Muheim, Zakaria, Jashari, Sow, Aebischer, Fassnacht, Rieder, Okafor, Amdouni, Itten. Ct. Scaloni.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, D.Sanchez, Lucumu, Mojica; G.Puerta, Lerma, Jhon Arias; J.Rodriguez, L.Suarez, L.DIaz. A disposizione: Montero, Ospina, Ditta, Mina, Machado, S. Arias, Rios, Castano, Portilla, Carrascal, Quintero, Gómez, Campaz, Hernández. Ct. Lorenzo.

Indisponibili: Cordoba.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

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Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La Svizzera, dopo aver battuto per 2-0 l'Algeria ai sedicesimi, in questo turno affronterà la Colombia. I sudamericani nell'ultima gara hanno vinto contro il Ghana (1-0). In palio un posto ai quarti, nella sfida con la vincente di Argentina-Egitto.

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Svizzera-Colombia, l'orario

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 22 (italiane) nella cornice del BC Place, a Vancouver, in Canada. A dirigere la gara sarà il francese Barton. I guardalinee Moran e Pupiro. Garcia il quarto uomo. Al var Pacheco, coadiuvato da Villarreal e Bebek.

Dove vedere Svizzera-Colombia in diretta tv

Svizzera-Colombia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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