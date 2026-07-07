Dove vedere Svizzera-Colombia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Svizzera-Colombia, l'orario

La sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle ore 22 (italiane) nella cornice del BC Place, a Vancouver, in Canada. A dirigere la gara sarà il francese Barton. I guardalinee Moran e Pupiro. Garcia il quarto uomo. Al var Pacheco, coadiuvato da Villarreal e Bebek.

Dove vedere Svizzera-Colombia in diretta tv

Svizzera-Colombia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Svizzera-Colombia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Svizzera-Colombia anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.