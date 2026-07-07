Frasi shock contro Mbappé: il caso della senatrice del Paraguay, cosa è successo
Nuovo episodio di razzismo ai mondiali. Kylian Mbappé ha reagito con veemenza sui social alle frasi offensive («camerunense colonizzato, un bruto che non sa scrivere») pronunciate nei suoi confronti da una senatrice del Paraguay, Celeste Amarilla, dopo la vittoria della Francia sulla nazionale sudamericana negli ottavi di finale dei Mondiali.
La risposta di Mbappé a Celeste Amarilla: "Non le permetterò di diffondere odio e razzismo"
«Signora, lei è una donna spregevole, indegna della sua posizione», il commento del capitano della nazionale francese in un post su X. «Non rappresenta il Paraguay, un Paese che ha dimostrato passione e onore durante tutto il torneo. Con la sua imprudenza e il suo palese razzismo, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuto dai suoi giocatori durante i Mondiali, lasciando solo una donna incompetente che dà la peggiore immagine possibile del suo Paese. Non permetterò mai a persone come lei di diffondere il loro odio e il loro razzismo in tutto il mondo», ha concluso l’attaccante del Real. La Federcalcio francese ha denunciato le dichiarazioni «abiette e inaccettabili» della politica, aggiungendo che «segnalerà la questione alla procura» per l'avvio di un'azione legale.