Frasi shock contro Mbappé: il caso della senatrice del Paraguay, cosa è successo

La risposta di Mbappé a Celeste Amarilla: "Non le permetterò di diffondere odio e razzismo"

«Signora, lei è una donna spregevole, indegna della sua posizione», il commento del capitano della nazionale francese in un post su X. «Non rappresenta il Paraguay, un Paese che ha dimostrato passione e onore durante tutto il torneo. Con la sua imprudenza e il suo palese razzismo, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuto dai suoi giocatori durante i Mondiali, lasciando solo una donna incompetente che dà la peggiore immagine possibile del suo Paese. Non permetterò mai a persone come lei di diffondere il loro odio e il loro razzismo in tutto il mondo», ha concluso l’attaccante del Real. La Federcalcio francese ha denunciato le dichiarazioni «abiette e inaccettabili» della politica, aggiungendo che «segnalerà la questione alla procura» per l'avvio di un'azione legale.