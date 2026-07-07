"Usa e calcio? Non durerà": parla il montatore di 'Fuga per la vittoria'

Non c’è riuscito Pelé, non c’è riuscito Sylvester Stallone (80 anni ieri, tanti auguri), chissà se ci riuscirà Infantino a contagiare gli Stati Uniti con la febbre del calcio. Ma quando gli Usa hanno una questione irrisolta, Hollywood di solito risponde sempre. «Un film sul calcio sarebbe una bella idea: una squadra a cui nessuno dà due lire, con le vicende dei giocatori, degli allenatori, dei tifosi». Parola di Danny Huston, figlio di quel leggendario John che, tra le altre cose, fu regista di Fuga per la vittoria. Huston è al momento a Londra, impegnato sul set di The Price of Peace, film - guarda un po’ - ambientato durante la Seconda guerra mondiale: «La bellezza di questo torneo - ha detto all’Ansa -, in barba alla retorica patriottica, è che si sta giocando in tre grandi paesi americani e sta celebrando l’America come continente. Vedere questi paesi unirsi e celebrare uno sport di così immensa passione, delusione e frustrazione è poesia. Ci vorrebbe un vincitore underdog per coronare l’epopea».