Il regalo di Georgina alla moglie di Messi, sorpresa ai Mondiali 2026

Nell'euforia che circonda i Mondiali 2026 , tutto ciò che riguarda le first lady del calcio fa notizia. Un gesto inaspettato tra Georgina Rodriguez e Antonela Roccuzzo ha catturato l'attenzione. L'influencer e compagna di Cristiano Ronaldo ha inviato un regalo esclusivo alla moglie di Messi.

Il regalo di Georgina e il ringraziamento di Antonela Roccuzzo

È stata Antonela Roccuzzo a condividere con i suoi milioni di follower il dono ricevuto da Georgina Rodriguez. Nelle sue Instagram Stories ha pubblicato la foto di un elegante cofanetto firmato Mimoa, il marchio creato dall'influencer e imprenditrice ispano-argentina, accompagnandolo con un messaggio di gratitudine. "Grazie mille, Georgina Rodríguez. È tutto bellissimo. Ti auguro tutto il successo del mondo", ha scritto Antonela. Il cofanetto conteneva una selezione di capi d'abbigliamento sportivo, articoli per il tempo libero e prodotti dedicati al benessere. Un gesto che, al di là del valore materiale, è stato interpretato come un segnale di stima reciproca tra due delle figure femminili più seguite del panorama calcistico internazionale.

Un rapporto cordiale oltre la rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo

L'iniziativa ha fatto discutere soprattutto perché arriva in un momento in cui il confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo è tornato al centro del dibattito durante i Mondiali 2026. Da quasi vent'anni i due campioni rappresentano una delle rivalità sportive più iconiche del calcio moderno, ma fuori dal campo le rispettive famiglie hanno sempre mantenuto rapporti improntati al rispetto. Non è infatti la prima volta che Georgina Rodríguez e Antonela Roccuzzo si scambiano messaggi pubblici o si mostrano cordiali durante eventi internazionali. Negli anni hanno condiviso occasioni ufficiali e hanno più volte espresso apprezzamento reciproco sui social, soprattutto in occasione di iniziative legate alla moda, all'imprenditoria e al benessere.