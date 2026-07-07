Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 7 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il regalo di Georgina alla moglie di Messi, sorpresa ai Mondiali 2026

Il regalo di Georgina alla moglie di Messi, sorpresa ai Mondiali 2026

Georgina Rodriguez sorprende Antonela Roccuzzo con un regalo durante i Mondiali 2026. La moglie di Messi la ringrazia sui social: "È tutto bellissimo"
3 min
TagsGeorgina RodriguezAntonela Roccuzzo

Nell'euforia che circonda i Mondiali 2026, tutto ciò che riguarda le first lady del calcio fa notizia. Un gesto inaspettato tra Georgina Rodriguez e Antonela Roccuzzo ha catturato l'attenzione. L'influencer e compagna di Cristiano Ronaldo ha inviato un regalo esclusivo alla moglie di Messi.

Il regalo di Georgina e il ringraziamento di Antonela Roccuzzo

È stata Antonela Roccuzzo a condividere con i suoi milioni di follower il dono ricevuto da Georgina Rodriguez. Nelle sue Instagram Stories ha pubblicato la foto di un elegante cofanetto firmato Mimoa, il marchio creato dall'influencer e imprenditrice ispano-argentina, accompagnandolo con un messaggio di gratitudine. "Grazie mille, Georgina Rodríguez. È tutto bellissimo. Ti auguro tutto il successo del mondo", ha scritto Antonela. Il cofanetto conteneva una selezione di capi d'abbigliamento sportivo, articoli per il tempo libero e prodotti dedicati al benessere. Un gesto che, al di là del valore materiale, è stato interpretato come un segnale di stima reciproca tra due delle figure femminili più seguite del panorama calcistico internazionale.

Un rapporto cordiale oltre la rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo

L'iniziativa ha fatto discutere soprattutto perché arriva in un momento in cui il confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo è tornato al centro del dibattito durante i Mondiali 2026. Da quasi vent'anni i due campioni rappresentano una delle rivalità sportive più iconiche del calcio moderno, ma fuori dal campo le rispettive famiglie hanno sempre mantenuto rapporti improntati al rispetto. Non è infatti la prima volta che Georgina Rodríguez e Antonela Roccuzzo si scambiano messaggi pubblici o si mostrano cordiali durante eventi internazionali. Negli anni hanno condiviso occasioni ufficiali e hanno più volte espresso apprezzamento reciproco sui social, soprattutto in occasione di iniziative legate alla moda, all'imprenditoria e al benessere.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Il bacio di MessiIl rosario di Georgina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS