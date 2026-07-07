Tardelli durissimo sui calciatori e il caso Balogun: "Solo Maradona si schierò contro la Fifa, noi tutti vigliacchi. E anche oggi..."

Sul campo il Balogun Gate non ha portato conseguenze, dato che gli Stati Uniti sono stati sconfitti agli ottavi di finale dal Belgio di Garcia per 4-1 . Dal punto di vista della giustizia sportiva, invece, la controversa decisione della Fifa di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense dopo un'espulsione ha creato un precedente, oltre ad aver fatto scatenare l'ira del mondo del calcio. " La cosa grave è che i giocatori non hanno aperto bocca! ". Così ha sentenziato Marco Tardelli.

Tardelli sul caso Balogun: "La cosa grave è che i giocatori non hanno aperto bocca!"

Il campione del Mondo del 1982, nel corso del programma Notti Mondiali su Rai 1, parlando del caso Balogun ha accusato gli altri calciatori: "Superato un limite? Se uno fa come gli pare, come fai a stabilirlo questo limite? La cosa grave è che i giocatori non hanno aperto bocca, che le associazioni di giocatori, italiane e non, non hanno aperto bocca". Tardelli ha proseguito: "L'unico giocatore che ha fatto qualcosa contro la Fifa è stato Diego Armando Maradona".

"Non abbiamo creduto a Maradona e ora stiamo pagando per questo"

"Diego Armando Maradona è stato l'unico giocatore che ha fatto qualcosa contro la Fifa". Tardelli ha voluto così ricordare le tante volte in cui l'ex calciatore argentino si è schierato contro il massimo organo calcistico, facendo anche mea culpa. "Siamo stati noi vigliacchi a non schierarci con lui. Io mi ci metto dentro. Non gli ho creduto. Non lo abbiamo fatto, e ora stiamo pagando per quanto non fatto".