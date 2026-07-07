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martedì 7 luglio 2026
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Il Mondiale va tutelato: è uno spettacolo, non il circo

Leggi il commento dell'avvocato e esperto di giustizia sportiva sulla revoca della squalifica dello statunitense Balogun
Mattia Grassani
1 min
TagsMondiali 2026Caso Balogun

Il calcio è spettacolo, ma non può e non deve trasformarsi in un circo. Concreto, infatti, anzi già reale, il rischio che la decisione della Commissione Disciplinare Fifa, scardini, alla base, la credibilità della competizione più attesa del pianeta, evento globale che unisce popoli, razze, religioni, culture. Certo è che

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