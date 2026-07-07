Il Mondiale va tutelato: è uno spettacolo, non il circo

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Il calcio è spettacolo, ma non può e non deve trasformarsi in un circo. Concreto, infatti, anzi già reale, il rischio che la decisione della Commissione Disciplinare Fifa, scardini, alla base, la credibilità della competizione più attesa del pianeta, evento globale che unisce popoli, razze, religioni, culture. Certo è che Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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