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martedì 7 luglio 2026
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18:00
Mondiali - 07.07.2026
Atlanta Stadium

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Argentina-Egitto diretta Mondiali: segui la sfida agli ottavi di finale. Coppa del Mondo oggi LIVE

All'Atlanta Stadium la gara da dentro o fuori tra l'Albiceleste di Messi e i Faraoni di Salah: aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsargentinaEgittoMondiali 2026
Aggiorna

Argentina-Egitto, è caccia ai quarti di finale del Mondiale 2026. All'Atlanta Stadium si va in campo per il penultimo ottavo di finale della competizione iridata: spazio alla sfida tra l'Albiceleste di Messi e i Faraoni di Salah in una gara da dentro o fuori. Nella sedicesimi di finale l'Argentina ha eliminato la rivelazione Capo Verde dopo i tempi supplementari mentre l'Egitto ha superato l'Australia ai calci di rigore. Ora tempo di un'altra sfida da dentro o fuori. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

16:51

I giocatori a disposizione di Scaloni e Hassan

I giocatori in panchina a disposizione di Lionel Scaloni: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico Gonzalez, Almada, Simeone, Nico Paz, Lopez, Lautaro Martinez.

I giocatori in panchina a diposizione di Hossam Hassan: Elshenaqy, Soliman, Alaa, Hossam, Alaaa, Fathy, Donga, Saber, Trezeguet, Abdelkarim, Adel, Marmoush, Zizo. 

16:41

Le formazioni ufficiali di Argentina-Egitto

Argentina-Egitto, le formazioni ufficiali.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.

EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Ziko, Lasheen, Attia; Salah, Ha. Hassan. Ct: Ho. Hassan.

16:40

Argentina-Egitto, cresce l'attesa all'Atlanta Stadium

Cresce l'attesa per Argentina-Egitto, in programma all'Atlanta Stadium. Lo spettacolare e modernissimo impianto (capienza di 68239 posti) è stato scelto per ospitare cinque partite della fase a gironi, un sedicesimo di finale (Inghilterra-Congo), questo ottavo di finale e una semifinale. 

16:30

Le quote dei bookie sulla sfida tra Messi e Salah

Argentina o Egitto? Chi si qualificherà ai quarti di finale del 2026? Le quote dei bookmakers. PRONOSTICO ARGENTINA-EGITTO.

16:25

Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv e live streaming

Ed ecco, a portata di click, tutte le informazioni su dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv e live streaming.

16:20

Tutte le curiosità prepartita su Argentina-Egitto

Argentina-Egitto, tutte le curiosità prepartita (Fonte: Opta).

16:15

Argentina-Egitto, alle 18 ore italiane il calcio d'inizio

Scatta il conto alla rovescia per Argentina-Egitto, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Alle 18 ore italiane il calcio d'inizio della sfida tra l'Albiceleste di Messi e i Faraoni di Salah.

Atlanta Stadium - Atlanta, Georgia, USA

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