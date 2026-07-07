Argentina-Egitto diretta Mondiali: segui la sfida agli ottavi di finale. Coppa del Mondo oggi LIVE

Argentina-Egitto, è caccia ai quarti di finale del Mondiale 2026. All'Atlanta Stadium si va in campo per il penultimo ottavo di finale della competizione iridata: spazio alla sfida tra l'Albiceleste di Messi e i Faraoni di Salah in una gara da dentro o fuori. Nella sedicesimi di finale l'Argentina ha eliminato la rivelazione Capo Verde dopo i tempi supplementari mentre l'Egitto ha superato l'Australia ai calci di rigore. Ora tempo di un'altra sfida da dentro o fuori. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.