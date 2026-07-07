Argentina-Egitto diretta Mondiali: segui la sfida agli ottavi di finale. Coppa del Mondo oggi LIVE

16:51
I giocatori a disposizione di Scaloni e Hassan
I giocatori in panchina a disposizione di Lionel Scaloni: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico Gonzalez, Almada, Simeone, Nico Paz, Lopez, Lautaro Martinez.
I giocatori in panchina a diposizione di Hossam Hassan: Elshenaqy, Soliman, Alaa, Hossam, Alaaa, Fathy, Donga, Saber, Trezeguet, Abdelkarim, Adel, Marmoush, Zizo.
16:41
Le formazioni ufficiali di Argentina-Egitto
Argentina-Egitto, le formazioni ufficiali.
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.
EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Ziko, Lasheen, Attia; Salah, Ha. Hassan. Ct: Ho. Hassan.
16:40
Argentina-Egitto, cresce l'attesa all'Atlanta Stadium
Cresce l'attesa per Argentina-Egitto, in programma all'Atlanta Stadium. Lo spettacolare e modernissimo impianto (capienza di 68239 posti) è stato scelto per ospitare cinque partite della fase a gironi, un sedicesimo di finale (Inghilterra-Congo), questo ottavo di finale e una semifinale.
16:30
Le quote dei bookie sulla sfida tra Messi e Salah
Argentina o Egitto? Chi si qualificherà ai quarti di finale del 2026? Le quote dei bookmakers. PRONOSTICO ARGENTINA-EGITTO.
16:25
Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv e live streaming
Ed ecco, a portata di click, tutte le informazioni su dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv e live streaming.
16:20
Tutte le curiosità prepartita su Argentina-Egitto
Argentina-Egitto, tutte le curiosità prepartita (Fonte: Opta).