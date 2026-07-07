Mondiali, il tabellone e il calendario dei quarti di finale: ecco tutti gli abbinamenti

ROMA - Delle 48 nazionali che si sono presentate al via dei Mondiali 2026 (co-ospitati da Usa, Messico e Canada) sono otto quelle rimaste in corsa e che possono ancora sognare di alzare la Coppa del Mondo al cielo del 'New York New Jersey Stadium' , dove domenica19 luglio è in programma la finale (ultima delle 104 partite previste dalla rassegna iridata).

Mondiali 2026: risultati, tabellini e calendario

Mondiali 2026, gli abbinamenti dei quarti di finale

Con gli ultimi due ottavi di finale, che hanno visto l'Argentina battere in rimonta l'Egitto e poi la Svizzera battere la Colombia, si è infatti delineato il quadro dei quarti di finale che si disputeranno da giovedì 9 a domenica 12 luglio (una gara al giorno, ttutte negli Stati Uniti). Nella parte alta del tabellone ci sarà il Marocco (giustiziere del Canada) di fronte alla favorita Francia (uscita vittoriosa dalla battaglia contro il Paraguay), mentre la Spagna (che l'ha spuntata sul Portogallo di Cristiano Ronaldo) dovrà vederserla con il Belgio (passato con il poker rifilato agli Usa). Dall'altra parte invece i 'vichinghi' della Norvegia (reduci dal successo sul Brasile) sfideranno nell'ultimo quarto di finale l'Inghilterra (lanciata dal successo contro il Messico).

Il calendario dei quarti: date e orari e dove si giocano

1) Francia-Marocco (Boston, giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane)

2) Spagna-Belgio (Los Angeles, venerdì 10 luglio alle ore 21 italiane)

3) Norvegia-Inghilterra (Miami, sabato 11 luglio alle ore 23 italiane)

4) Argentina-Svizzera (Kansas City, domenica 12 luglio alle ore 3 italiane).

Dove vedere le gare dei quarti in tv e in streaming

Le sfide dei quarti di finale dei Mondiali 2026 - così come le due semifinali (14 e 15 luglio), la 'finalina (18 luglio) e la finale (19 luglio) - saranno trasmesse in diretta tv su DAZN (per abbonati) e Rai 1 (in chiaro), ma potranno essere seguite anche in streaming sempre su DAZN e su RaiPlay. Dirette testuali delle partite saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.