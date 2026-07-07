Il ct dell'Egitto è una furia: "Partita truccata! Vogliono far vincere il Mondiale all'Argentina"

ATLANTA (USA) - Un match ricco di emozioni ma con una coda polemica quello che ad Atlanta ha visto l'Argentina di Leo Messi (un gol e un assist dopo un rigore sbagliato) rimontare due reti all'Egitto, vincere 3-2 e staccare così il pass per i quarti di finale dei Mondiali . Alle lacrime di gioia del capitano della 'Seleccion' fa da contraltare la rabbia di Hossam Hassan, ct dei 'Faraoni' a cui non è andato giù l'arbitraggio di François Letexier, direttore di gara francese che dopo revisione Var ha annullato un gol agli egiziani (che erano avanti 1-0) per un fallo di Attia su Lisandro Martinez.

Argentina-Egitto 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Mondiali, il ct dell'Egitto furioso dopo il ko con l'Argentina

"Dirò quello che ho in mente a prescindere dalle conseguenze, questa è stata chiaramente una partita truccata e tutto il mondo l'ha vista - ha tuonato il ct dell'Egitto parlando con i giornalisti dopo la gara persa contro l'Argentina -. E voglio dire un'altra cosa, se vogliono così tanto che vincano loro, perché convocare tutti per partecipare?". E ancora: "Siamo stati migliori, ma il calcio è ingiusto. Forse vogliono tenere in corsa i campione del mondo e Messi per ragioni di marketing. Non c’è stato rispetto e non c’è stato fair play. Gianni Infantino - ha chiosato Hassan chiamando in causa il presidente della Fifa, nelle ore scorse finito nella bufera per il 'caso Balogun' - sta rovinando questo bellissimo sport".

Le dure parole di Hassan, che accusa l'arbitro

In un'intervista a 'BeIn Sport' ancora rabbia nel ribadire le accuse che aveva già espresso in campo rischiando l'espulsione. "Eravamo la squadra migliore. Quel che è successo non è né giusto né corretto. Uno dei nostri gol è stato annullato e non sappiamo perché. Eravamo così vicini al 3-1 e c'è stato anche un fallo su Fathy", ha affermato Hassan, riferendosi a quello che ha definito un episodio controverso nell'area argentina. "Forse volevano tenere i campioni del mondo in gara? Forse volevano che Messi rimanesse in lizza? - si è chiesto polemicamente l'allenatore -. Nel calcio, a volte ci sono fattori esterni che vanno oltre gli aspetti tecnici. I campioni del mondo hanno ricevuto supporto a tutti i livelli. Ho detto all'arbitro che quello che stava succedendo non era giusto. È una vittoria immeritata per l'Argentina", ha dichiarato ancora Hassan.

I rimpianti di Ziko e del portiere Shobeir

"Abbiamo giocato una partita straordinaria contro i campioni del mondo - ha detto invece l'attaccante Mostafa Ziko, autore della rete del 2-0 che prima si era visto però annullare un gol dal Var per un fallo fischiato all'inizio dell'azione -. Non so cosa sia successo nel secondo tempo. Ci sono state delle cose strane che tutti hanno visto. Era chiaro come il sole". Solo rimpianto, invece, nelle parole del portiere Mostafa Shobeir, che ha fatto numerose parate decisive, oltre a quella sul rigore calciato da Messi: "Avevamo la vittoria così vicina. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e siamo molto tristi, perché avevamo la partita in mano".