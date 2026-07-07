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martedì 7 luglio 2026
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Quelle lacrime di Messi dopo il 3-2 e i dolorini degli azzurri a Coverciano© EPA

Quelle lacrime di Messi dopo il 3-2 e i dolorini degli azzurri a Coverciano

Quando si parla di attaccamento alla maglia della Nazionale, bisogna inchinarsi di fronte al Marziano argentino, una volta di più trascinatore dell'Albiceleste nella rimonta sul grande Egitto. E il pensiero corre a ciò che disse Spalletti a proposito delle porte girevoli del Club Italia
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMessiargentina

Alla fine, fra l'incredulità e la gioia, Leo Messi ha pianto quelle lacrime che, una volta di più, hanno spiegato al mondo cosa significhi l'attaccamento alla maglia della Nazionale di cui egli è capitano, con la quale ha vinto il titolo iridato nel 2022, la Copa America nel 2021 e

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