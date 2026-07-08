Clamoroso ai Mondiali: reclamo dell'Egitto alla Fifa contro l'arbitro dopo il ko con l'Argentina

La Federazione calcistica egiziana ha presentato un reclamo alla Fifa dopo l a sconfitta per 3-2 in rimonta subita dall'Egitto contro l'Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali. Il reclamo, secondo quanto riportano gli spagnoli di As, è soprattutto contro l'arbitro francese François Letexier e i suoi due assistenti, Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Nello specifico, Hany Abo Rida , presidente della federazione egiziana, avrebbe chiesto un'indagine sulle decisioni prese contro i Faraoni e avrebbe fatto istanza ufficiale per l'esclusione della terna arbitrale francese per il resto del torneo a causa degli errori che avrebbero commesso.

Gli episodi contestati

La controversia è nata dal gol annullato a Mostafa Ziko al 58' per un fallo commesso in precedenza da un giocatore egiziano nella metà campo avversaria, fallo poi confermato dal VAR. Viene inoltre contestato da un presunto fallo su Mohamed Salah, non rilevato, durante una fase offensiva prima del terzo gol dell'Argentina. "Eravamo la squadra migliore - le parole del ct egiziano Hossam Hassan a beIN Sports - quello che è successo non è né giusto né equo, uno dei nostri gol è stato annullato e non sappiamo perché". Hassan, in conferenza stampa, ha aggiunto: "Dirò quello che ho in mente a prescindere dalle conseguenze, questa è stata chiaramente una partita truccata e tutto il mondo l'ha vista."

La furia di Ziko contro l'arbitro

Nel match vinto dall'Argentina, Letexier ha assegnato un rigore giustificato all'Albiceleste, poi, con l'aiuto dell'arbitro del Var Jérôme Brisard, ha annullato un gol all'Egitto. "L'arbitro non è stato imparziale (...), l'ingiustizia era evidente. Abbiamo fatto un buon lavoro all'inizio della partita. Ma è certo che questo torneo è stato truccato", ha detto Ziko alla BBC. Le proteste nei confronti dell'arbitro francese si sono moltiplicate al termine della partita: dopo il 90' minuto, quattro giocatori dei Faraoni hanno ricevuto un cartellino giallo, così come l'allenatore Hassan, mentre un membro dello staff è stato espulso.