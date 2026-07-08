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Shakira, messaggio alla Colombia dopo l'eliminazione ai Mondiali: "Le lacrime di Luis Diaz sono le nostre"

Shakira, messaggio alla Colombia dopo l'eliminazione ai Mondiali: "Le lacrime di Luis Diaz sono le nostre"

La popstar internazionale ha ringraziato sui social la sua nazionale dopo il ko contro la Svizzera agli ottavi
2 min
TagsColombiaMondiali 2026

Soltanto i rigori hanno negato alla Colombia l'accesso ai quarti di finale del Mondiale. Alla fine è stata la Svizzera a spuntarla dal dischetto, tornando così tra le migliori otto del mondo dopo 72 anni dall'ultima volta. La nazionale colombiana si è dovuta arrendere dopo più di centoventi minuti di battaglia, occasioni sprecati e gol sfiorati, giocando comunque una bellissima partita e offrendo un'ottima prova. Anche per questo, e per il cammino splendido che la Colombia ha fatto in questa Coppa del Mondo, Shakira ha voluto dedicare alcune righe alla squadra.

Le parole di Shakira per la Colombia

Con una storia pubblicata su Instagram la popstar internazionale ha scritto: "La mia nazionale ha giocato questo Mondiale con una dedizione che ci rende tutti orgogliosi. Abbiamo dato tutto ed è chiaro che Dio non si intromette nel calcio, altrimenti saremmo passati ai quarti. Quelle lacrime del nostro Lucho Diaz (Luis Diaz, ndr) sono le lacrime di ognuno di noi colombiani, che urliamo, ci emozioniamo, cantiamo e festeggiamo ogni passo della nostra nazionale. E anche se questo risultato non è all'altezza dei nostri sogni, voglio ringraziare con tutto il cuore questa squadra di combattenti che ci ha rappresentato così bene e ci ha fatto sentire così orgogliosi".

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