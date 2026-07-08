Bufera Hassan, spunta il video inedito dell'allentore dell'Egitto: tensione alle stelle con Scaloni nel tunnel

Hossam Hassan tuona: "Complimenti all'Argentina, che vincerà i Mondiali"

Straripante il ct egiziano, Hossam Hassan, che non usa mezzi termini: "Abbiamo subito un'ingiustizia; i Mondiali sono truccati . Le decisioni dell'arbitro sono andate contro di noi. Voglio congratularmi con l'Argentina, perché vincerà i Mondiali". A fine partita l'allenatore africano ha incrociato le braccia con il gesto tipico della lotta al razzismo ed ha sottolineato: "Sono fiero di provenire dal mondo arabo, non abbiamo ricevuto il trattamento che meritavamo".

Scaloni 'vittima collaterale': "È stata una partita truccata"

Nulla ha potuto Lionel Scaloni, che pure aveva scelto il basso profilo, attraversando in sordina la sala stampa per evitare le polemiche, perché il ct africano, vedendolo passare, ha iniziato ad urlare contro il ct argentino, ribadendo il concetto: "È stata una partita truccata". Nessuna reazione però da parte dell'allenatore dell'albiceleste, forse a suo modo 'solidale' con la rabbia a caldo del collega.