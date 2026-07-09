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Dove vedere Francia-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

TagsMondiali 2026FranciaMarocco

La Francia di Didier Deschamps, dopo aver eliminato Svezia e Paraguay, affronta l'ambizioso Marocco del ct Ouahbi, reduce dai successi con Olanda e Canada tra sedicesimi ed ottavi di finale dei Mondiali 2026. Occasione ghiotta per Mbappé e compagni, che finora hanno avuto un percorso piuttosto agevole nella fase ad eliminazione diretta, complice la precoce eliminazione della Germania di Nagelsmann. Vincere significherebbe ritrovarsi sul proprio cammino una tra Spagna e Belgio, a un passo dall'ambita finale.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Francia-Marocco, l'orario

La sfida valida per i quarti dei Mondiali 2026 si disputerà oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 22 (italiane) al "Boston Stadium", casa dei New England Patrios (NFL) e dei New England Revolution (MLS), che si erge precisamente a Foxborough, nel Massachusetts. Riflettori puntati sul poker offensivo della nazionale transalpina, con Mbappé ed Olise grandi protagonisti di questa edizione del torneo.

Dove vedere Francia-Marocco in diretta tv

Tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, compresa Francia-Marocco, saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Francia-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Marocco anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili scelte di Deschamps ed Ouahbi

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, T. Hernandez, Konaté, L. Hernandez, Kanté, Zaïre-Emery, Tchouaméni, D. Doué, Cherki, Akliouche, Lacroix, Mateta, Thuram. Ct: Deschamps.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: M. Koné, Olise, Barcola.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Soufiane Rahimi. A disposizione: Tagnaouti, Munir, Amrabat, Saadane, El Ouahdi, Belammari, Halhal, Salah-Eddine, El Mourabet, Sbaï, Amaimouni, Talbi, El Kaabi, Yassine. Ct: Ouahbi.

Indisponibili: Saibari.

Squalificati: -.

Diffidati: Issa Diop, Hakimi, Halhal, Ounahi, El Khanouss.

 

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La Francia di Didier Deschamps, dopo aver eliminato Svezia e Paraguay, affronta l'ambizioso Marocco del ct Ouahbi, reduce dai successi con Olanda e Canada tra sedicesimi ed ottavi di finale dei Mondiali 2026. Occasione ghiotta per Mbappé e compagni, che finora hanno avuto un percorso piuttosto agevole nella fase ad eliminazione diretta, complice la precoce eliminazione della Germania di Nagelsmann. Vincere significherebbe ritrovarsi sul proprio cammino una tra Spagna e Belgio, a un passo dall'ambita finale.

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Francia-Marocco, l'orario

La sfida valida per i quarti dei Mondiali 2026 si disputerà oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 22 (italiane) al "Boston Stadium", casa dei New England Patrios (NFL) e dei New England Revolution (MLS), che si erge precisamente a Foxborough, nel Massachusetts. Riflettori puntati sul poker offensivo della nazionale transalpina, con Mbappé ed Olise grandi protagonisti di questa edizione del torneo.

Dove vedere Francia-Marocco in diretta tv

Tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, compresa Francia-Marocco, saranno trasmesse in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Francia-Marocco, dove vederla in streaming

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