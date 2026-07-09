Mondiali, su Wikipedia boom di visualizzazioni per la cavalcata del 2006

Nostalgia canaglia per la banda Lippi

Nei giorni in cui, oltreoceano, si disputa un Mondiale, il terzo consecuitvo senza la Nazionale italiana, secondo i dati raccolti da Wikimedia, associazione promotrice della celebre enciclopedia in Italia, la voce dedicata al Campionato mondiale di calcio del 2006 ha registrato 93.452 visualizzazioni negli ultimi 30 giorni, confermandosi tra le pagine più consultate dagli italiani. Allo stesso tempo, l'assenza degli Azzurri non ha affievolito l'interesse per la competizione: la voce dedicata al Campionato mondiale di calcio 2026 è stata infatti la più consultata nell'ultimo mese con 1.027.942 visualizzazioni.

I protagonisti del Mondiale

Tra grandi conferme e nuove scoperte il vincitore della gara al giocatore più ricercato non è né Messi né Cristiano Ronaldo. A guidare le consultazioni è infatti Erling Haaland che con 287.533 visualizzazioni si posiziona davanti alla Pulce argentina(283.46) ed alla leggenda portoghese (235.958), segue Mbappé a quota 205.308. Carlo Ancelotti è l'allenatore più ricercato dagli utenti con 136.892 visualizzazioni, davanti al CT degli USA Mauricio Pochettino (49.558).

Quante sorprese col formato a 48 squadre: i dati su Curaçao e Capo Verde

Il nuovo format del Mondiale, che per la prima volta vede la partecipazione di 48 nazionali, ha senz'altro stimolato la curiosità verso Paesi meno noti al grande pubblico. A distinguersi è soprattutto Curaçao, la cui voce ha totalizzato addirittura 420.153 visualizzazioni, complice lo storico pareggio conquistato nella fase finale dopo la sconfitta dell'esordio contro la Germania. Grande curiosità anche per Capo Verde, che con 304.256 visualizzazioni si conferma tra le rivelazioni di questa edizione, con il portiere Vozinha (120.271) che batte Kane e Vinicius rispettivamente a 88.644 e 42.299 consultazioni. Lo straordinario cammino della nazionale africana, capace di portare ai tempi supplementari i campioni in carica dell'Argentina, ha acceso l'interesse degli utenti italiani ben oltre il risultato sul campo.