Justin Bieber ai Mondiali 2026: ecco chi canterà alla finale con lui

Justin Bieber è pronto a tornare a esibirsi davanti a milioni di spettatori. Il cantante canadese sarà infatti uno dei protagonisti dello spettacolo dell'intervallo della finale dei Mondiali di calcio 2026, in programma il 19 luglio al New York/New Jersey Stadium . Un evento destinato a entrare nella storia della Fifa, che per la prima volta introdurrà un halftime show ispirato al celebre format del Super Bowl. Per l'occasione è stato annunciato un cast d'eccezione. Accanto a Bieber saliranno sul palco Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy , il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay, con Chris Martin coinvolto nella direzione artistica dello spettacolo. Undici minuti di musica che accompagneranno l'intervallo della finale e che, secondo gli organizzatori, potrebbero diventare uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre.

Il ritorno di Justin Bieber dopo un lungo periodo lontano dalle scene

Per Justin Bieber si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Negli ultimi anni il cantante aveva infatti ridotto sensibilmente le apparizioni pubbliche e gli impegni dal vivo, scegliendo di dedicarsi principalmente alla propria vita privata e alla salute. La partecipazione al primo halftime show della storia dei Mondiali rappresenta quindi una delle sue esibizioni più attese degli ultimi tempi. L'artista ha accolto con entusiasmo l'invito della Fifa, definendo "un onore" poter prendere parte a un evento di questa portata. Non solo per la visibilità internazionale, ma anche per il messaggio che accompagnerà la manifestazione. La finale dei Mondiali 2026, infatti, non sarà soltanto una celebrazione dello sport e della musica, ma anche un'occasione per promuovere un'importante iniziativa solidale.

Uno spettacolo con finalità benefiche ispirato al Super Bowl

Seguendo il modello del celebre halftime show del Super Bowl, la Fifa punta a trasformare l'intervallo della finale in un grande evento globale, capace di coinvolgere anche chi non segue abitualmente il calcio. Lo spettacolo avrà anche uno scopo benefico: raccogliere fondi destinati a migliorare l'accesso all'istruzione per milioni di bambini nel mondo, tema al centro dell'iniziativa sostenuta dagli organizzatori. La presenza di artisti provenienti da generi musicali e Paesi diversi riflette proprio la volontà di dare al progetto una dimensione internazionale. Dal pop di Justin Bieber e Madonna ai ritmi latini di Shakira, che ha firmato la colonna sonora di questa edizione, passando per il K-pop dei BTS e l'afrobeats di Burna Boy, il palco della finale riunirà alcune delle personalità più influenti della musica contemporanea. Se l'attesa è naturalmente rivolta anche alla squadra che alzerà la Coppa del Mondo, la finale del 19 luglio promette di essere ricordata anche per uno spettacolo senza precedenti. E per Justin Bieber potrebbe rappresentare il ritorno definitivo sotto i riflettori di uno dei palcoscenici più seguiti del pianeta.