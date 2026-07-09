Francia-Marocco diretta Mondiali: segui la sfida ai quarti di finale. Coppa del Mondo LIVE

Il Mondiale 2026 entra nel vivo con l'inizio del programma dei quarti di finale . E ad aprirlo è una delle partite più attese, ovvero quella tra la Francia e il Marocco . Mbappé e compagni sono i grandi favoriti per questa sfida e per la vittoria finale, ma la nazionale di Hakimi può rappresentare una grande sorpresa e fare il colpaccio. In campo sfida anche tra compagni di squadra della Roma, con Koné da una parte ed El Aynaoui dall'altra. Fischio d'inizio alle ore 22 italiane : segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Pochi giorni fa il fuoriclasse francese ha replicato con durezza agli insulti razzisti della senatrice del Paraguay Celeste Amarilla : "Donna spregevole". È esplosa una polemica sui social. LEGGI TUTTO

20:45

Le scelte di Deschamps e Ouahbi: in campo tantissime stelle

Ecco le scelte dei due ct, in una partita che vede in campo tantissime stelle del calcio mondiale. C'è anche una sfida tra compagni alla Roma, con Koné nel centrocampo francese e El Aynaoui in quello marocchino.

20:41

Marocco, la formazione ufficiale di Ouahbi

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Salah Eddine, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Brahim Diaz. Ct: Ouahbi

20:39

Francia, la formazione ufficiale di Deschamps

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembelé, Olise, Doue; Mbappé. Ct: Deschamps

20:33

Attento Olise: giocherà contro il Marocco da diffidato

Il tentativo di ricorso della Francia non è andato a buon fine: Olise, una delle stelle di questo Mondiale, giocherà da diffidato e rischierà di saltare l'eventuale semifinale in caso di un'ammonizione.

20:32

Francia imbattuta contro il Marocco: i dati

Francia e Marocco si affronteranno per la settima volta nella loro storia, con i Bleus sempre imbattuti (4 vittorie e 2 pareggi). L'unico incontro ufficiale è proprio il più recente dei Mondiali 2022, con vittoria francese in semifinale.

20:28

Il Marocco sogna, ma la Francia è un ostacolo durissimo

Il Marocco sogna di ripetersi dopo la semifinale conquistata nel Mondiale 2022, il miglior risultato della sua storia in una Coppa del Mondo. Quattro anni fa, però, fu proprio la Francia a spezzare il sogno della nazionale marocchina, vincendo 2-0 (Theo Hernandez e Kolo Muani) per conquistarsi un posto in finale. La nazionale di Hakimi, Brahim Diaz e El Aynoui, per citare alcuni dei giocatori di spicco, spera di riuscire a 'vendicarsi' per l'eliminazione della scorsa edizione.

20:24

Occhi puntati su Mbappé: è chiamato a rispondere a Messi

Insieme a Messi, Haaland e Kane, c'è Kylian Mbappé in corsa per il titolo di capocannoniere di questa Coppa del Mondo. Il fuoriclasse francese è a quota 7 reti, chiamato a rispondere all'argentino che ha raggiunto quota 8 dopo la sfida contro l'Egitto.

20:22

Francia favorita ma attenzione al Marocco: l'analisi

La Francia di Deschamps è la favorita per questa sfida ma anche per la vittoria finale, dopo aver mostrato tutta la sua qualità nella fase a gironi e nelle prime due partite ad eliminazione diretta contro Svezia e Paraguay. Ma attenzione al Marocco di Ouhabi, ultima nazionale africana in corsa e capace di sorprendere contro l'Olanda (eliminata ai sedicesimi) e il Canada, facilmente sconfitta agli ottavi.

20:18

Mondiali, iniziano i quarti di finale con Francia-Marocco

Si alza il sipario sui quarti di finale: a Boston si gioca il primo tra Francia-Marocco, da cui uscirà il nome della prima semifinalista. La vincitrice di questa partita sfiderà quella di Spagna-Belgio.

20:17

Le probabili formazioni di Francia-Marocco

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps.

A disposizione: Samba, Risser, Gusto, T. Hernandez, Konaté, L. Hernandez, Kanté, Zaïre-Emery, Tchouaméni, D. Doué, Cherki, Akliouche, Lacroix, Mateta, Thuram.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Soufiane Rahimi. Ct: Ouahbi.

A disposizione: Tagnaouti, Munir, Amrabat, Saadane, El Ouahdi, Belammari, Halhal, Salah-Eddine, El Mourabet, Sbaï, Amaimouni, Talbi, El Kaabi, Yassine.

20:15

Francia-Marocco, si apre il quadro dei quarti di finale: segui la sfida

Una delle partite più affascinanti ed incerte apre il programma dei quarti di finale: la Francia di Deschamps sfida il Marocco di Ouahbi, chi vince stacca il pass per le semifinali. Aggiornamenti e cronaca della partita in tempo reale sul corrieredellosport.it

Boston Stadium - Boston (Stati Uniti)