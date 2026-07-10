Dove vedere Spagna-Belgio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È il giorno di Spagna-Belgio . A Los Angeles c'è in palio il pass per la semifinale del Mondiale contro la Francia di Didier Deschamps, ieri uscita vittoriosa dal confronto con il Marocco di Ouahbi . I campioni d'Europa in carica arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato Austria e Portogallo nei primi due turni della fase ad eliminazione diretta, mentre i Diavoli Rossi di Rudi Garcia hanno avuto la meglio contro Senegal e Stati Uniti, lasciandosi alle spalle anche il caso Balogun .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Spagna-Belgio, l'orario

Spagna-Belgio, seconda partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella serata di oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 21 (italiane) nella splendida cornice del "Los Angeles Stadium". Riflettori puntati su Lamine Yamal, stella del Barcellona e della nazionale iberica, senza dimenticare l'esperienza di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che potrebbe essere utile anche a gara in corso.

Dove vedere Spagna-Belgio in diretta tv

Spagna-Belgio, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Spagna-Belgio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Spagna-Belgio anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.