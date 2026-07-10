Stipendi allenatori Mondiali 2026: la classifica dei ct più pagati, Ancelotti in testa

In attesa di scoprire chi vincerà i Mondiali 2026 , emergono delle curiosità che fanno discutere lontano dal campo. Una su tutte: la classifica dei commissari tecnici più pagati del torneo. A stilare la graduatoria è stato il portale specializzato Finance Football, che ha analizzato gli stipendi dei 20 ct presenti alla Coppa del Mondo. Il dato più evidente riguarda Carlo Ancelotti, leader assoluto della classifica con un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno alla guida del Brasile. Un primato economico che, però, non è stato accompagnato dai risultati. La Seleção è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Norvegia , scatenando inevitabili critiche. Nonostante il flop mondiale, la federazione brasiliana ha ribadito la piena fiducia nel tecnico italiano, confermando la volontà di proseguire il progetto fino al Mondiale 2030. Alle spalle di Ancelotti figurano Julian Nagelsmann, con 7 milioni di euro a stagione, e Mauricio Pochettino, fermo a quota 6 milioni . Anche per loro, però, il torneo si è concluso con una delusione: la Germania è stata eliminata ai rigori dal Paraguay, mentre gli Stati Uniti hanno salutato la competizione dopo il pesante 4-1 subito contro il Belgio .

Mondiali 2026, quanto guadagnano gli allenatori sudamericani

La graduatoria riserva diverse sorprese anche tra gli allenatori sudamericani. Il più pagato è Marcelo Bielsa, nono nella classifica generale con uno stipendio di 3 milioni di euro annui. Un investimento che non ha prodotto i risultati sperati: l'Uruguay è uscito già nella fase a gironi e il tecnico argentino ha successivamente lasciato l'incarico. Sorprende, invece, la posizione di Lionel Scaloni. Il commissario tecnico campione del mondo con l'Argentina percepisce appena 2,3 milioni di euro all'anno, una cifra considerata modesta dagli addetti ai lavori e addirittura inferiore ai 2,5 milioni incassati dal connazionale Gustavo Alfaro alla guida del Paraguay. Subito dietro troviamo Néstor Lorenzo, ct della Colombia, con 2 milioni di euro, lo stesso stipendio percepito da Sebastián Beccacece, che ha lasciato l'Ecuador dopo l'eliminazione agli ottavi. Proprio il contratto di Scaloni potrebbe presto cambiare. Il presidente della Federazione argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, avrebbe infatti già avviato i contatti per un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio. Lo stesso tecnico ha lasciato aperta la porta alla permanenza: "Per ora penso soltanto ai Mondiali. Più avanti ci sederemo e parleremo con tranquillità".

De la Fuente dice no ai milioni: fedeltà alla Spagna nonostante le offerte

Tra i casi più interessanti spicca anche quello di Luis De la Fuente. Il ct della Spagna percepisce 2 milioni di euro a stagione, uno stipendio decisamente inferiore rispetto ai principali colleghi europei e pari a un quinto dell'ingaggio di Ancelotti. Una scelta che non dipende dalla mancanza di offerte. Negli ultimi anni il tecnico spagnolo ha infatti respinto proposte economicamente molto più ricche, comprese quelle provenienti dall'Arabia Saudita e da una nazionale mediorientale pronta a quintuplicargli lo stipendio. De la Fuente, però, ha sempre ribadito di voler restare alla guida della Roja. "Sono a casa, non ho mai voluto andarmene. Qui c'è serenità e spero di restare ancora per molti anni".

Quanto guadagnano gli allenatori dei Mondiali 2026, la classifica

Carlo Ancelotti (Brasile): 10.000.000 di euro

Julian Nagelsmann (Germania): 7.000.000

Mauricio Pochettino (USA): €6.000.000

Thomas Tuchel (Inghilterra): 5.800.000

Roberto Martínez (Portogallo): 4.000.000

Fabio Cannavaro (Uzbekistan): 4.000.000

Didier Deschamps (Francia): 3.800.000€

Ronald Koeman (Paesi Bassi): 3.000.000

Marcelo Bielsa (Uruguay): 3.000.000

Jesse Marsch (Canada): 2.500.000€

Javier Aguirre (Messico): €2.500.000

Gustavo Alfaro (Paraguay): 2.500.000 euro

Julen Lopetegui (Qatar): 2.400.000

Lionel Scaloni (Argentina): 2.300.000

Nestor Lorenzo (Colombia): €2.000.000

Sebastián Beccace (Ecuador): 2.000.000

Luis de la Fuente (Spagna): 2.000.000

Murat Yakin (Svizzera): 1.600.000

Ralf Rangnick (Austria): 1.500.000

Zlatko Dalić (Croazia): 1.500.000