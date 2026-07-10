Stipendi allenatori Mondiali 2026: la classifica dei ct più pagati, Ancelotti in testa
In attesa di scoprire chi vincerà i Mondiali 2026, emergono delle curiosità che fanno discutere lontano dal campo. Una su tutte: la classifica dei commissari tecnici più pagati del torneo. A stilare la graduatoria è stato il portale specializzato Finance Football, che ha analizzato gli stipendi dei 20 ct presenti alla Coppa del Mondo. Il dato più evidente riguarda Carlo Ancelotti, leader assoluto della classifica con un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno alla guida del Brasile. Un primato economico che, però, non è stato accompagnato dai risultati. La Seleção è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Norvegia, scatenando inevitabili critiche. Nonostante il flop mondiale, la federazione brasiliana ha ribadito la piena fiducia nel tecnico italiano, confermando la volontà di proseguire il progetto fino al Mondiale 2030. Alle spalle di Ancelotti figurano Julian Nagelsmann, con 7 milioni di euro a stagione, e Mauricio Pochettino, fermo a quota 6 milioni. Anche per loro, però, il torneo si è concluso con una delusione: la Germania è stata eliminata ai rigori dal Paraguay, mentre gli Stati Uniti hanno salutato la competizione dopo il pesante 4-1 subito contro il Belgio.
Mondiali 2026, quanto guadagnano gli allenatori sudamericani
La graduatoria riserva diverse sorprese anche tra gli allenatori sudamericani. Il più pagato è Marcelo Bielsa, nono nella classifica generale con uno stipendio di 3 milioni di euro annui. Un investimento che non ha prodotto i risultati sperati: l'Uruguay è uscito già nella fase a gironi e il tecnico argentino ha successivamente lasciato l'incarico. Sorprende, invece, la posizione di Lionel Scaloni. Il commissario tecnico campione del mondo con l'Argentina percepisce appena 2,3 milioni di euro all'anno, una cifra considerata modesta dagli addetti ai lavori e addirittura inferiore ai 2,5 milioni incassati dal connazionale Gustavo Alfaro alla guida del Paraguay. Subito dietro troviamo Néstor Lorenzo, ct della Colombia, con 2 milioni di euro, lo stesso stipendio percepito da Sebastián Beccacece, che ha lasciato l'Ecuador dopo l'eliminazione agli ottavi. Proprio il contratto di Scaloni potrebbe presto cambiare. Il presidente della Federazione argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, avrebbe infatti già avviato i contatti per un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio. Lo stesso tecnico ha lasciato aperta la porta alla permanenza: "Per ora penso soltanto ai Mondiali. Più avanti ci sederemo e parleremo con tranquillità".
De la Fuente dice no ai milioni: fedeltà alla Spagna nonostante le offerte
Tra i casi più interessanti spicca anche quello di Luis De la Fuente. Il ct della Spagna percepisce 2 milioni di euro a stagione, uno stipendio decisamente inferiore rispetto ai principali colleghi europei e pari a un quinto dell'ingaggio di Ancelotti. Una scelta che non dipende dalla mancanza di offerte. Negli ultimi anni il tecnico spagnolo ha infatti respinto proposte economicamente molto più ricche, comprese quelle provenienti dall'Arabia Saudita e da una nazionale mediorientale pronta a quintuplicargli lo stipendio. De la Fuente, però, ha sempre ribadito di voler restare alla guida della Roja. "Sono a casa, non ho mai voluto andarmene. Qui c'è serenità e spero di restare ancora per molti anni".
Quanto guadagnano gli allenatori dei Mondiali 2026, la classifica
Carlo Ancelotti (Brasile): 10.000.000 di euro
Julian Nagelsmann (Germania): 7.000.000
Mauricio Pochettino (USA): €6.000.000
Thomas Tuchel (Inghilterra): 5.800.000
Roberto Martínez (Portogallo): 4.000.000
Fabio Cannavaro (Uzbekistan): 4.000.000
Didier Deschamps (Francia): 3.800.000€
Ronald Koeman (Paesi Bassi): 3.000.000
Marcelo Bielsa (Uruguay): 3.000.000
Jesse Marsch (Canada): 2.500.000€
Javier Aguirre (Messico): €2.500.000
Gustavo Alfaro (Paraguay): 2.500.000 euro
Julen Lopetegui (Qatar): 2.400.000
Lionel Scaloni (Argentina): 2.300.000
Nestor Lorenzo (Colombia): €2.000.000
Sebastián Beccace (Ecuador): 2.000.000
Luis de la Fuente (Spagna): 2.000.000
Murat Yakin (Svizzera): 1.600.000
Ralf Rangnick (Austria): 1.500.000
Zlatko Dalić (Croazia): 1.500.000