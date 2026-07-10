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Prezzi pazzi ai Mondiali: il parcheggio può sforare i 100 dollari! 

E chi vuole risparmiare è costretto a fare miglia a piedi
Andrea Losapio
2 min
TagsMondiali 2026

Il viale che dal Wrentham State Forest arriva al Gillette Stadium di Foxborough è una lunga fila di macchine. Vicino al Gillette Stadium di Foxborough si sforano i 100 dollari per posteggiare l’auto. C’è chi opta per farla a piedi per un paio di miglia e riesce a spendere meno qualcosa meno (ma niente miracoli, almeno 40 dollari), mentre la polizia adatta la larghezza delle corsie in base al senso di marcia: cinque verso l’impianto, solo una allontanandosi.

Mondiale, il parcheggio parte minino da 40 dollari e arrivo fino a 100

A fine partita è il contrario. L’identikit di chi s’incammina è sempre lo stesso: pantaloncini corti, maglietta da calcio - in ordine di numerosità: Francia, Messico, Marocco e Paris Saint Germain - e se possibile un cappello per ripararsi dal sole. A Boston fa caldissimo e alle quattro del pomeriggio raggiunge l’apice di 32 gradi e 51% di umidità. 

 

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