Il pallone della "Mano di Dio" e del "Gol del Secolo" di Maradona all'asta: la cifra è incredibile
Sono ormai passati quarant'anni dal "Gol del Secolo" e dalla "Mano di Dio", i due capolavori di Diego Armando Maradona realizzati nel Mondiale in Messico del 1986 contro l'Inghilterra. La serpentina micidiale da centrocampo fino alla porta e il tocco geniale di mano per anticipare Shilton sono entrati di diritto nella storia del calcio, e con loro anche il pallone di quel 22 giugno, l'Adidas Azteca, che verrà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il prossimo 22 agosto.
Il pallone dei gol di Maradona all'asta
Come riferisce Cbs, la casa d'aste Heritage Auctions ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico. Considerato da molti collezionisti il "Santo Graal" del calcio, il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i due gol simbolo della carriera del campione argentino. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Secondo gli esperti, il pallone potrebbe raggiungere una cifra record e superare i 10 milioni di dollari.