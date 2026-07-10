Il pallone della "Mano di Dio" e del "Gol del Secolo" di Maradona all'asta: la cifra è incredibile

Sono ormai passati quarant'anni dal "Gol del Secolo" e dalla "Mano di Dio", i due capolavori di Diego Armando Maradona realizzati nel Mondiale in Messico del 1986 contro l'Inghilterra. La serpentina micidiale da centrocampo fino alla porta e il tocco geniale di mano per anticipare Shilton sono entrati di diritto nella storia del calcio, e con loro anche il pallone di quel 22 giugno, l'Adidas Azteca, che verrà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il prossimo 22 agosto.