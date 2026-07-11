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Dove vedere Norvegia-Inghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Terzo appuntamento di questi quarti di finale, Haaland sfida Harry Kane: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026NorvegiaInghilterra

È il giorno di Norvegia-Inghilterra. A Miami c'è in palio il pass per la semifinale del Mondiale contro la vincente dell'altra sfida dei quarti tra l'Argentina di Messi e la Svizzera di Xhaka. I norvegesi arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Brasile, mentre gli inglesi hanno eliminato il Messico nell'ultimo turno.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Norvegia-Inghilterra, l'orario

Norvegia-Inghilterra, terza partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella serata di oggi, sabato 11 luglio, alle ore 23 (italiane) nella splendida cornice dell'Hard Rock Stadium di Miami. Riflettori puntati sui due centravanti: Erling Haaland da una parte, Harry Kane dall'altra.

Dove vedere Norvegia-Inghilterra in diretta tv

Norvegia-Inghilterra, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Norvegia-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Norvegia-Inghilterra anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le possibili scelte di Solbakken e Tuchel

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Schjelderup, Haaland, Nusa. A disposizione: Tangvik, Selvik, Ostigard, Bjorkan, Pederson, Langas, Falchener, Thorsby, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Strand Larsen, Hauge, Bobb, Sorloth. Ct: Solbakken.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Nusa.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. A disposizione:  D. Henderson, Trafford, Chalobah, Burn, Spence, Mainoo, Rogers, Eze, Rashford, Watkins, Madueke, Toney. Ct: Garcia. 

Indisponibili: James, J.Herdenson.

Squalificati: Quansah.

Diffidati: Bellingham, Rice, Guehi, O'Reilly.

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È il giorno di Norvegia-Inghilterra. A Miami c'è in palio il pass per la semifinale del Mondiale contro la vincente dell'altra sfida dei quarti tra l'Argentina di Messi e la Svizzera di Xhaka. I norvegesi arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Brasile, mentre gli inglesi hanno eliminato il Messico nell'ultimo turno.

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Norvegia-Inghilterra, terza partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella serata di oggi, sabato 11 luglio, alle ore 23 (italiane) nella splendida cornice dell'Hard Rock Stadium di Miami. Riflettori puntati sui due centravanti: Erling Haaland da una parte, Harry Kane dall'altra.

Dove vedere Norvegia-Inghilterra in diretta tv

Norvegia-Inghilterra, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Norvegia-Inghilterra, dove vederla in streaming

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