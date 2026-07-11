Dove vedere Argentina-Svizzera, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Svizzera, l'orario

Argentina-Svizzera, quarta partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella notte italiana, tra sabato 11 luglio e domenica 12, alle ore 3 (italiane) nella splendida cornice dell'Arrowhead Stadium di Kansas City.

Dove vedere Argentina-Svizzera in diretta tv

Argentina-Svizzera, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Svizzera, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Svizzera anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.