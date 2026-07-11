Corriere dello Sport.it
sabato 11 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Argentina-Svizzera, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Ultimo appuntamento dei quarti di finale, Messi deve difendere il titolo, gli elvetici per scrivere la storia: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026argentinaSvizzera

È il giorno di Argentina-Svizzera. I campioni in carica puntano di rientrare tra le migliori quattro Mondo. Messi e compagni, reduci dalla rimonta con l'Egitto, nell'ultimo quarto dei Mondiali affronterà la Svizzera, che agli ottavi ha eliminato la Colombia ai calci di rigore. Chi avrà la meglio in questa sfida affronterà la vincente tra la Norvegia e l'Inghilterra.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Svizzera, l'orario

Argentina-Svizzera, quarta partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella notte italiana, tra sabato 11 luglio e domenica 12, alle ore 3 (italiane) nella splendida cornice dell'Arrowhead Stadium di Kansas City.

Dove vedere Argentina-Svizzera in diretta tv

Argentina-Svizzera, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Svizzera, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Svizzera anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Scaloni e Yakin

ARGENTINA (4-4-2): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, La.Martinez. A disposizione: Rulli, Musso, Otamendi, Senesi, Medina, Montiel, Simeone, Palacios, Almada, Lo Celso, Barco, Paz, Gonzalez, Lopez, Alvarez. Ct: Scaloni.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Montiel.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; D.Zakaria, Akanji, Elvedi, R.Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, R.Vargas; Embolo. A disposizione:  Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Comert, Muheim, Widmer, Jashari, Sow, Rieder, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten, Aebischer. Ct: Yakin. 

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Zakaria, Xhaka, Muheim.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

È il giorno di Argentina-Svizzera. I campioni in carica puntano di rientrare tra le migliori quattro Mondo. Messi e compagni, reduci dalla rimonta con l'Egitto, nell'ultimo quarto dei Mondiali affronterà la Svizzera, che agli ottavi ha eliminato la Colombia ai calci di rigore. Chi avrà la meglio in questa sfida affronterà la vincente tra la Norvegia e l'Inghilterra.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Svizzera, l'orario

Argentina-Svizzera, quarta partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella notte italiana, tra sabato 11 luglio e domenica 12, alle ore 3 (italiane) nella splendida cornice dell'Arrowhead Stadium di Kansas City.

Dove vedere Argentina-Svizzera in diretta tv

Argentina-Svizzera, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Svizzera, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Svizzera anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Dove vedere Norvegia-InghilterraHaaland batte Messi e CR7 su Wikipedia
1
Dove vedere Argentina-Svizzera, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le possibili scelte di Scaloni e Yakin

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS