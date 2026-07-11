Dove vedere Argentina-Svizzera, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
È il giorno di Argentina-Svizzera. I campioni in carica puntano di rientrare tra le migliori quattro Mondo. Messi e compagni, reduci dalla rimonta con l'Egitto, nell'ultimo quarto dei Mondiali affronterà la Svizzera, che agli ottavi ha eliminato la Colombia ai calci di rigore. Chi avrà la meglio in questa sfida affronterà la vincente tra la Norvegia e l'Inghilterra.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Svizzera, l'orario
Argentina-Svizzera, quarta partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella notte italiana, tra sabato 11 luglio e domenica 12, alle ore 3 (italiane) nella splendida cornice dell'Arrowhead Stadium di Kansas City.
Dove vedere Argentina-Svizzera in diretta tv
Argentina-Svizzera, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Svizzera, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Svizzera anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Scaloni e Yakin
ARGENTINA (4-4-2): E.Martinez; Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, La.Martinez. A disposizione: Rulli, Musso, Otamendi, Senesi, Medina, Montiel, Simeone, Palacios, Almada, Lo Celso, Barco, Paz, Gonzalez, Lopez, Alvarez. Ct: Scaloni.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Montiel.
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; D.Zakaria, Akanji, Elvedi, R.Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, R.Vargas; Embolo. A disposizione: Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Comert, Muheim, Widmer, Jashari, Sow, Rieder, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten, Aebischer. Ct: Yakin.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Zakaria, Xhaka, Muheim.
È il giorno di Argentina-Svizzera. I campioni in carica puntano di rientrare tra le migliori quattro Mondo. Messi e compagni, reduci dalla rimonta con l'Egitto, nell'ultimo quarto dei Mondiali affronterà la Svizzera, che agli ottavi ha eliminato la Colombia ai calci di rigore. Chi avrà la meglio in questa sfida affronterà la vincente tra la Norvegia e l'Inghilterra.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Argentina-Svizzera, l'orario
Argentina-Svizzera, quarta partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella notte italiana, tra sabato 11 luglio e domenica 12, alle ore 3 (italiane) nella splendida cornice dell'Arrowhead Stadium di Kansas City.
Dove vedere Argentina-Svizzera in diretta tv
Argentina-Svizzera, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Argentina-Svizzera, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Argentina-Svizzera anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.