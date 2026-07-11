Incredibile Haaland: in Perù 500 bambini vengono chiamati col suo cognome. Tuchel, però, gli tira una frecciatina...

In Norvegia sono rimasti senza parole: i n Perù, nelle ultime settimane, 500 bambini (500!) sono stati chiamati Haaland . Lo racconta l'emittente peruviana RPP. Nel dettaglio Reniec, l'ente nazionale per l'identificazione dei cittadini, quindi l'anagrafe, ha annunciato: L'ufficio anagrafe statale di Reniec dichiara in un comunicato stampa che esistono diverse varianti del nome norvegese: A 4 bambini è stato dato il nome completo, Erling Braut Haaland. A 91 è stato dato il nome Erling Haaland. A 468 è stato dato il nome Haaland. In totale, 563 nomi sono stati intitolati all'attaccante norvegese. Il comunicato stampa è accompagnato da un'immagine della stella norvegese generata dall'intelligenza artificiale. Eccola.

Tuchel e la frecciatina a Haaland

Nel frattempo, il campo. Stasera Haaland e la Norvegia affrontano l'Inghilterra, il paese dove Erling è nato e dove gioca. In conferenza, un paio di giorni fa, la stella del City ha detto che la pressione è tutta sugli inglesi e che la sua squadra è già arrivata tanto lontano. Tuchel però non ha gradito: "Sono sorpreso che Erling abbia detto questo, perché ho sempre pensato che amasse la pressione e che desse il meglio di sé sotto pressione. Sono sorpreso che ce la stia imponendo. Non passo un minuto a pensare a chi sia il favorito e a dove si concentra la pressione. So benissimo che internamente si stanno preparando per vincere la partita. Perché non dovrebbero? Per noi non cambia nulla".

Haaland e le maglie sold out

Giusto, così come non sarà il risultato di stasera a cambiare o meno la percezione di Haaland nel mondo. Le sue maglie, da settimana, in Norvegia sono introvabili. A Oslo e on line qualcosa c'è, in tutte le altre città no. E, allora, come si fa? Facile: i turisti e i norvegesi comprano quelle del City. Chissà, però, se stasera le indosseranno...

QUI IL VIDEO INTEGRALE SU YOUTUBE SULLE MAGLIE DI HAALAND