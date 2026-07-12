Argentina, corsa e lacrime: Julian Alvarez e Lautaro dopo 120' spediscono Messi in semifinale

Quanto soffre l'Argentina. Ma quando i rigori sembrano a un passo, e la resistenza della Svizzera, in 10, non ne vuol sapere di crollare, i campioni del Mondo ci ricordano una cosa semplicissima: se hai dei fenomeni in campo vincere è più facile. Il calcio è così, lo fanno i talenti. E quello di Julian Alvarez è immenso. Nella notte in cui Messi non segna e Lautaro, entrato a 5' dal 90', la chiude in contropiede al 120', il campione dell'Atletico Madrid che a Barcellona vorrebbero più di tutti, regala all'Argentina la semifinale contro l'Inghilterra. E lo fa con una magia a giro, a 7' dai rigori, spaziale. Perché i gol si contano, senza dubbio, ma si pesano anche. E il suo è pesantissimo: tiro all'incrocio di interno destro, Kobel battuto, Svizzera a casa. Con tanti rimpianti, visto che gli elvetici dopo il gol in avvio di Mac Allister e il pareggio di Ndoye nella ripresa, hanno veramente accarezzato a lungo il sogno di finire tra le prime quattro. Il loro, in ogni caso, resta un ottimo Mondiale. Quello dell'Argentina, invece, prosegue. C'è l'Inghilterra di Kane, con tutto quello che significa: quella tra Buenos Aires e Londra non sarà mai solo una partita di calcio. Appuntamento mercoledì ad Atlanta.