Mondiali, Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina le semifinali: date, orari e dove vederle in tv e in streaming

ROMA - Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina: queste le quattro nazionali rimaste in corsa per i Mondiali 2026 (co-ospitati da Usa, Messico e Canada), semifinaliste di una competizione al quale hanno presto parte 48 squadre.

Mondiali 2026: gli abbinamenti delle semifinali

La prima delle semifinali che andrà in scena è quella tra la Francia di Mbappé (vittoriosa sul Marocco ai quarti) e la Spagna di Yamal (che l'ha spuntata invece sul Belgio), poi toccherà all'Inghilterra (avanti ai supplementari contro la Norvegia) sfidare l'Argentina di Messi (passata a sua volta ai supplementari contro la Svizzera). Chi vincerà si sfiderà poi per il titolo nella finale di domenica 19 luglio al 'New York New Jersey Stadium'.

Il calendario delle semifinali: date, orari e dove si giocano

1) Francia-Spagna (Dallas, martedì 14 luglio alle ore 21 italiane)

2) Inghilterra-Argentina (Atlanta, mercoledì 15 luglio alle ore 21 italiane)

Dove vedere le semifinali dei Mondiali in tv e in streaming

Le due semifinali dei Mondiali 2026 - così come la 'finalina' (18 luglio) e la finale (19 luglio) - saranno trasmesse in diretta tv su DAZN (per abbonati) e Rai 1 (in chiaro), ma potranno essere seguite anche in streaming sempre su DAZN e su RaiPlay. Dirette testuali delle partite saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.