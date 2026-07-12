"Per le Malvinas, per Diego e per Leo": il coro di Messi e compagni incendia Argentina-Inghilterra

Neanche il tempo di aggiornare il tabellone del Mondiale con le due semifinali, che Argentina-Inghilterra era già iniziata, ovviamente tra le polemiche. A 40 anni dalla 'mano de Dios' e del 'barilete cosmico' firmati Diego Armando Maradona , si riaccende l'eterna rivalità tra sudamericani e britannici, che affonda le sue radici nella guerra combattuta all'inizio degli anni Ottanta per il controllo delle Isole Malvinas o Falkland , a seconda della nazionalità. Una ferita insanabile quella parentesi bellica che costò centinaia di vittime e che gli argentini continuano a ricordare anche attraverso un coro da stadio, cantato dai giocatori negli spogliatoi dopo ogni vittoria e ispirato alla canzone " La Quarta Stella " arrangiata dal musicista e influencer Palmito.

"Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo"

Come nella tradizione delle canzoni intonate dalle inchas argentine, il coro è molto lungo e viene ritmato saltellando e scandendo bene ogni parola: "Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo, Argentina quiero verte bicampeòn". È virale il video dallo spogliatoio dell'Albiceleste dopo il successo sulla Svizzera che vale la semifinale di mercoledì con l'Inghilterra, i giocatori festeggiano e si caricano, non c'è astio, forse spirito di rivalsa: "Abbiamo vinto la terza Coppa con Lionel, vogliamo essere di nuovo campioni. E dopo 32 anni, la 'Scaloneta' vendicherà la coppa rubata al Diez, quella che non ci hanno lasciato alzare (ndr, con riferimento alla squalifica per doping di Usa '94). Voglio vedere la quarta stella brillare sulla maglia". Ma in Gran Bretagna non l'hanno presa affatto bene.

Le proteste inglesi e il silenzio della Fifa

In Inghilterra infuriano le polemiche. Il Daily Mail scrive: "Questa è già la partita del rancore per i giocatori argentini, che nella notte si sono uniti ai loro tifosi intonando un altro coro anti-inglese che circola da decenni". Che però altro non sarebbe che l'inflazionatissimo ad ogni latitudine "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés" ovvero "chi non salta è inglese".

Nessun intervento al momento da parte della Fifa, che in linea teorica vieterebbe questo tipo di 'manifestazioni' da parte dei calciatori, ma che non pare voler intervenire se lo scontro non si alzerà di livello.