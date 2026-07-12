Infantino apre al Mondiale a 64 squadre: "Ogni nazione dovrebbe sognare la Coppa del Mondo"

"Un Mondiale con 64 squadre è senza dubbio una questione che verrà analizzata e dibattuta nelle commissioni competenti dopo questo Mondiale. Quando si organizza un Mondiale, lo si organizza per il mondo intero. Non solo per l' Europa e il Sud America , ma per tutti i continenti". Così Gianni Infantino nel corso di un'intervista a Bluewin. Il presidente della FIFA ha intanto definito il primo Mondiale con 48 nazionali, quello in corso di svolgimento , come "un enorme successo".

Infantino: "Tutte le nazioni dovrebbero poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo"

Infantino ha spiegato: "Tutte le nazioni dovrebbero poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo. È evidente che la qualità delle nazionali è altissima e sta crescendo sempre di più a livello mondiale. Se non diamo ai paesi più piccoli l'opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo, non avranno alcun incentivo a continuare a migliorare".

Mondiali 2030, dove si giocheranno e cosa cambiarebbe con il format a 64 squadre

I Mondiali 2030 toccheranno tre continenti e sei nazioni, con Marocco, Portogallo e Spagna come organizzatori principali mentre Uruguay, Argentina e Paraguay dovrebbero invece ospitare soltanto un incontro a testa in concomitanza con il centenario del torneo. Un eventuale passaggio a 64 partecipanti modificherebbe lo scenario, consentendo ai tre Paesi sudamericani di ospitare un intero girone ciascuno e compensando tra l'altro le norme di rotazione della Fifa, che escluderanno il Sudamerica dalle candidature fino al 2042.

Mondiali 2030 a 64 squadre? No di Ceferin e Montagliani

L'idea dei Mondiali con 64 squadre, però, determinarebbe che verrebbe ammesso più di un quarto dei 210 membri Fifa, rendendo di fatto inutili alcuni gironi eliminatori preliminari.

I vertici del calcio europeo e nordamericano, guidati da Aleksander Ceferin e Victor Montagliani, hanno già bocciato l'idea definendola dannosa.