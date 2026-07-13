Gli altri copiano l’Italia, ma noi ci siamo persi

Molta difesa, tanto contropiede, poco palleggio e in questo caso mai appassionante. A quattro partite dalla chiusura del Mondiale 2026 , semifinali, finalina e finale, la sintesi è questa. Che poi è la stessa di quattro anni fa, in Qatar. Anche allora non solo le piccole avevano puntato su una difesa forte (oggi va di moda chiamarla “blocco basso”) e sulle ripartenze organizzate. Il Marocco era arrivato in semifinale seguendo questa linea di gioco, ma lo stesso aveva fatto la Croazia. Quest’anno l’esempio più recente riguarda il Belgio, che si è radunato davanti alla propria area e ha retto l’urto palleggiatore (urto si fa per dire) della Spagna fino all’uscita di Courtois.

L'effetto contropiede e le altre tecniche

Nei gironi qualche nazionale di eccellente livello tecnico ne ha fatto le spese. La Turchia prima di tutte. Contro Australia e Paraguay, la nazionale di Montella è arrivata a 61 tiri verso le due porte. Risultato: due sconfitte e a casa, i Socceros e i sudamericani ai sedicesimi. Va detto che il Paraguay della difesa chiusa a doppia mandata (e aiutata dai modi bruschi dei suoi interpreti) ha fatto il suo credo, tanto da finire il Mondiale con la percentuale più bassa, appena il 27 per cento. Ma se si pensa alla dimensione tecnica di quella nazionale, arrivare agli ottavi ed essere eliminati dalla Francia solo con un calcio di rigore è un gran risultato. Anche l’Uruguay di Bielsa, considerato un Vate da chi crede più al gioco che ai giocatori (e la Celeste sul piano tecnico era scarsamente dotata), è andato a sbattere contro la difesa di Capo Verde uscendo subito dal Mondiale. Belgio, Egitto e Croazia la palla l’hanno lasciata agli altri e hanno puntato sulla ripartenza. Germania e Portogallo, avendo giocatori di un considerevole livello tecnico, hanno scelto un’altra strada però hanno fatto la stessa fine, non sono arrivate ai quarti. I tedeschi, dopo gli spagnoli, hanno la percentuale più alta di possesso palla, ma è solo un dato statistico, in campo la Germania ha fallito. La sfida fra Argentina ed Egitto ha rischiato il paradosso. La nazionale di Salah ha aspettato quella di Messi per quasi tutti i 90 minuti, come dimostra il possesso della Seleccion (62 per cento), ha segnato il 2-0 con un contropiede fantastico e poco prima, con un’altra ripartenza simile, era stato annullato un gol di Zico per un fuorigioco di centimetri. Ma sul 2-2, in pieno recupero, ha incassato il 3-2 perché l’Argentina gli aveva rubato l’idea: contropiede-lampo e rete di Enzo Fernandez.

A scuola da noi

Com’era successo in Qatar, anche nelle Americhe il fantasma del calcio italiano si è aggirato negli stadi del Mondiale. Abbiamo insegnato a difenderci a tutto il mondo, con i più forti marcatori, da Burgnich a Gentile a Cannavaro a Chiellini/Barzagli e molti ci hanno seguito: Bilardo, nell’‘86, era stato la prosecuzione del Bearzot dell’‘82. Poi però ci siamo dimenticati della nostra storia e abbiamo cominciato a chiedere ai difensori di impostare. Ok, d’accordo, è un vantaggio dotarli anche sul piano tecnico, ma non li abbiamo avvertiti che per prima cosa dovevano marcare l’avversario. E’ quello il loro compito, il resto è un plus. I Mondiali dell’‘82 e del 2006 li abbiamo vinti soprattutto perché avevamo difese fortissime e naturalmente grandi giocatori. Nelle qualificazioni a questa edizione, considerando le prime due classificate di ogni girone, la difesa dell’Italia è stata la peggiore insieme a quella della Turchia con 12 gol subiti. Quattro anni prima, non un secolo prima, pur non qualificati per il Qatar, la difesa azzurra era stata la migliore nelle qualificazioni. Ci siamo persi e anche questo Mondiale ci invita a ritrovare la nostra vecchia strada. Dice: ma a difendersi sono state soprattutto le piccole. Già, e noi cosa siamo ora? Una grande? Da Capo Verde-Spagna 0-0 abbiamo qualcosa da imparare soprattutto dai capoverdiani. Agli spagnoli penseremo dopo che saremo tornati noi stessi e forse a quel punto non avremo più bisogno di guardare gli altri.