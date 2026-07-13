Sorloth non passa il pallone a Haaland, minacciato di morte con la fidanzata: "Uccidetevi o ci pensiamo noi"

Follia in Norvegia. La fidanzata dell'attaccante della nazionale, e dell'Atletico Madrid, Sorloth , è stata minacciata di morte sui social. E come lei il compagno che, sotto all'ultimo post su Instagram, ha ben 168mila commenti. Molti dei quali davvero censurabili. Il motivo? Con la Norvegia in vantaggio contro l'Inghilterra nei quarti del Mondiale, Sorloth non ha passato il pallone a Haaland, libero, ma ha scelto di tirare. Apriti cielo. Un errore, seppur grave, di campo, che diventa il pretesto per un delirio collettivo.

Sorloth, il messaggio della fidanzata

La ragazza, Lena Selnes, 43mila follower su Instagram, ha fatto una storia per chiedere di finire con una tale ondata d'odio: "I Mondiali portano tanta felicità, ma allo stesso tempo generano tanto odio. Spero che le persone riflettano un po' di più prima di insultare e minacciare". Alcune dei messaggi che Lena ha pubblicato per denunciare la situazione non hanno bisogno di commenti: "Dì a tuo marito di lasciare la Norvegia e scappare"; "Sii gentile e ucciditi, idiota"; "Lo ucciderò"; "Lo uccideremo"; "Spero che possiate bruciare". E così via.

Sorloth, cosa ha detto dopo Inghilterra - Norvegia

A nulla è servita la spiegazione tecnica di Sorloth (che piace alla Juve) sul perché non abbia servito Haaland: "Avrei voluto solo dare la palla a Erling, ma c'erano giocatori in mezzo, ho pensato che quel pallone non gli sarebbe mai arrivato e ho scelto di tirare. È dura, e ci sono cose che avrei voluto fare meglio. So che arriveranno nuove opportunità, ma ovviamente è dura quando si gioca sul palcoscenico più importante e si lotta per raggiungere una semifinale ai Mondiali". Tutto questo, ovviamente, non è bastato. E i leoni dei social sono tornati a scrivere, anche nella civile Norvegia. Purtroppo, a volte, tutto il mondo è paese.