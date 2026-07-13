Francia-Spagna, Deschamps scarica la pressione: “Sono loro i veri favoriti”. De la Fuente lancia Yamal, biglietti da 1.600 dollari
La Spagna è pronta. Parola del suo ct. Alla vigilia della sfida di Dallas, Luis de la Fuente ha presentato il confronto contro la Francia: “Essere in semifinale a un Mondiale è difficilissimo e molto duro. Tutti i rivali sono molto forti e noi, come squadra, siamo molto potenti. Il passaggio alla finale è apertissimo”, ha spiegato il ct spagnolo in un'intervista alla Cadena Ser. E potrà puntare tutto su Lamine Yamal: “La sua migliore partita in questo Mondiale deve ancora arrivare. È tremendamente motivato, ha molta voglia. Dobbiamo solo frenare un po' la sua ansia. Sta vivendo un naturale processo di crescita e maturazione”. Buone notizie dall'infermeria: Nico Williams e Victor Munoz sono “in perfette condizioni” e potrebbero trovare spazio nella semifinale contro la Francia. A dirigere la gara sarà l’arbitro salvadoregno Ivan Arcides Barton Cisneros.
Deschamps si nasconde e carica la Francia
“Conosciamo bene la Spagna; sono i campioni d'Europa in carica. Li abbiamo affrontati anche nella semifinale di Nations League la scorsa estate... ci consideravano i favoriti prima del Mondiale, ma la Spagna è la vera favorita". Così il commissario tecnico francese Didier Deschamps, parlando alla vigilia della semifinale contro la Spagna, ha indicato i campioni d'Europa in carica come favoriti. Il tecnico francese prova così a di scaricare la pressione sull'avversario. "Questo mette più pressione su di loro per via di tutto ciò che hanno raggiunto, anche se hanno perso la finale di Nations League contro il Portogallo. Ma sono un'ottima squadra con molti punti di forza", ha aggiunto a Movistar Tv. "Ma soprattutto, è la prima semifinale del Mondiale e il livello è già estremamente alto”.
Biglietti in calo, ma servono almeno 1.600 dollari
I prezzi dei biglietti per assistere alla semifinale sono diminuiti di circa il 60% dopo l'eliminazione degli Stati Uniti agli ottavi di finale contro il Belgio. Nonostante il forte ribasso, assistere dal vivo alla partita resta un lusso per pochi. Sul mercato secondario il biglietto più economico supera infatti i 1.600 dollari. Prima dell'uscita di scena della nazionale allenata da Mauricio Pochettino, i prezzi erano arrivati a un minimo di circa 4mila dollari, spinti dall'entusiasmo dei tifosi americani che speravano di vedere gli Stati Uniti giocare una semifinale in Texas contro la Francia. All'AT&T Stadium di Arlington i prezzi restano comunque elevatissimi: negli altri settori si va dai 3mila ai 7mila dollari, mentre per i posti più vicini al campo si superano i 10mila dollari.