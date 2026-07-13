Francia-Spagna, Deschamps scarica la pressione: “Sono loro i veri favoriti”. De la Fuente lancia Yamal, biglietti da 1.600 dollari

La Spagna è pronta. Parola del suo ct. Alla vigilia della sfida di Dallas, Luis de la Fuente ha presentato il confronto contro la Francia: “Essere in semifinale a un Mondiale è difficilissimo e molto duro. Tutti i rivali sono molto forti e noi, come squadra, siamo molto potenti. Il passaggio alla finale è apertissimo”, ha spiegato il ct spagnolo in un'intervista alla Cadena Ser. E potrà puntare tutto su Lamine Yamal: “La sua migliore partita in questo Mondiale deve ancora arrivare. È tremendamente motivato, ha molta voglia. Dobbiamo solo frenare un po' la sua ansia. Sta vivendo un naturale processo di crescita e maturazione”. Buone notizie dall'infermeria: Nico Williams e Victor Munoz sono “in perfette condizioni” e potrebbero trovare spazio nella semifinale contro la Francia. A dirigere la gara sarà l’arbitro salvadoregno Ivan Arcides Barton Cisneros.