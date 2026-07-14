Dove vedere Francia-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È il giorno di Francia-Spagna . Secondo scontro in semifinale tra le due nazionali dopo quella dell'Europeo di due anni fa (allora vinsero gli iberici). La squadra di Deschamps è reduce dal successo contro il Marocco, quella di De La Fuente, invece, ha eliminato il Belgio di Rudi Garcia . In palio l'ultimo atto della competizione.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Francia-Spagna, l'orario

Francia-Spagna, la prima semifinale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, martedì 14 luglio, alle 21:00 (ore italiane) in Texas, nella splendida cornice dell'Dallas Stadium, sito ad Arlington.

Dove vedere Francia-Spagna in diretta tv

Francia-Spagna, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Francia-Spagna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Spagna anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.