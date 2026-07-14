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Dove vedere Francia-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la prima semifinale. Mbappé sfida Lamine Yamal, in palio l'ultimo atto della competizione: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026FranciaSpagna

È il giorno di Francia-Spagna. Secondo scontro in semifinale tra le due nazionali dopo quella dell'Europeo di due anni fa (allora vinsero gli iberici). La squadra di Deschamps è reduce dal successo contro il Marocco, quella di De La Fuente, invece, ha eliminato il Belgio di Rudi Garcia. In palio l'ultimo atto della competizione.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Francia-Spagna, l'orario

Francia-Spagna, la prima semifinale dei Mondiali 2026, andrà in scena nella oggi, martedì 14 luglio, alle 21:00 (ore italiane) in Texas, nella splendida cornice dell'Dallas Stadium, sito ad Arlington.

Dove vedere Francia-Spagna in diretta tv

Francia-Spagna, come tutte le gare dei quarti di finale del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Francia-Spagna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta Francia-Spagna anche attraverso la webcronaca testuale su Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Deschamps e De La Fuente

FRANCIA (4-4-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, T. Hernandez, Konaté, L. Hernandez, Kanté, Zaïre-Emery, M. Kone, Barcola, Cherki, Akliouche, Lacroix, Mateta, Thuram. Ct: Deschamps.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Marcos Llorente, Zubimendi, Pedri, Merino, Gavi, Yeremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De La Fuente. 

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

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È il giorno di Francia-Spagna. Secondo scontro in semifinale tra le due nazionali dopo quella dell'Europeo di due anni fa (allora vinsero gli iberici). La squadra di Deschamps è reduce dal successo contro il Marocco, quella di De La Fuente, invece, ha eliminato il Belgio di Rudi Garcia. In palio l'ultimo atto della competizione.

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