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martedì 14 luglio 2026
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Spiderman scrive a Haaland, lui non risponde: "Non conoscevo Tom Holland, è stato imbarazzante" 

Svelata la gaffe dell'attaccante della Norvegia, che non ha riconosciuto il celebre attore
2 min
TagsHaalandMondiali

Evidentemente non tutti conoscono Tom Holland. Sicuramente Haaland non lo conosceva, almeno fino a qualche ora fa. E fa sorridere pensando all'assonanza dei loro cognomi. Soprattutto fa strano vista la popolarità dell'attore britannico, diventato celeberrimo per l'interpretazione di Peter Parker in Spiderman. Ma che ci possiamo fare, l'attaccante della Norvegia, fresco di eliminazione al Mondiale per mano dell'Inghilterra, non sapeva che quel messaggio arrivatogli su Instagram fosse di una star mondiale. Lui ha creduto al solito sconosciuto che lo voleva invitare a cena, facendo - diciamocelo - una mezza gaffe.

L'aneddoto tra Haaland e Holland

È andata così: prima dell'exploit Mondiale con la Norvegia Haaland ha ricevuto un messaggio privato su Instagram da parte di Tom Holland, che voleva invitare a cena il campione del Manchester City. Ma... nessuna risposta. Erving ha ignorato totalmente quell'invito: "È stato un po' imbarazzante. Eravamo a Monaco per la Formula 1 e ho ricevuto un messaggio. Non guardo molti film, quindi non ho idea di chi siano le persone. C'era qualcuno che mi chiedeva se potevamo uscire a cena, ma non l'avevo mai visto, quindi non mi sono nemmeno preoccupato di rispondere. Non volevo rispondere a uno sconosciuto", ha ammesso Haaland durante il programma televisivo norvegese A Laget.

Haaland: "Dovrò mandargli un messaggio"

Dopo aver capito di chi si trattava, Haaland ha sdrammatizzato: "Credo che dovrò mandargli un messaggio adesso. Me ne ero completamente dimenticato". Chissà se nel frattempo ha rimediato alla gaffe e alla fine ha accettato l'invito di uno degli attori più famosi del momento.

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