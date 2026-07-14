"Il piano di Deschamps per battere la Spagna", un ex attaccante svela la strategia della Francia

A poche ore alla prima semifinale del Mondiale 2026, che si giocherà tra Francia e Spagna alle 21 (ora italiana) a Dallas, non mancano indiscrezioni in vista del match. L'ultima arriva da Fernando Morientes , ex attaccante della nazionale spagnola, che conosce bene il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps , che è stato suo allenatore nel Monaco nel 2003-04 : "È un allenatore a cui piace la forza fisica. Non avevo mai lavorato come con Deschamps ", ha affermato Morientes al programma 'Especial Mundial' dell'emittente radiofonica spagnola Cope. L'ex calciatore ha spiegato che al ct della Francia "piacciono i giocatori di stazza, i giocatori potenti, i giocatori fisici, che contrastano duramente, che incutono timore". Morientes ha citato Tchouameni come esempio.

La strategia di Deschamps

Morientes ritiene che contro la Spagna, Deschamps "non avrà remore ad agire secondo la realtà e la realtà è 'la Spagna è più brava di me con la palla, diamogliela'. Gli conviene che la Spagna abbia il possesso palla", in modo che la squadra di Luis de la Fuente si spinga in avanti e lasci spazio alle proprie spalle. "Il loro gioco sarà quello di correre negli spazi", ha aggiunto il 50enne ex attaccante del Real Madrid. Morientes si è detto certo che nel discorso pre-partita Deschamps riprenderà le parole di Lamine Yamal e Mariano Rajoy per motivare i suoi giocatori: "Le userà sicuramente; riesco già a immaginare il discorso che farà".

Le parole che Deschamps userà

Yamal, nella conferenza stampa della vigilia, ha ostentato sicurezza: "Mi regalerò una vittoria e un viaggio a New York - le parole del talento della Spagna - se mi vedo campione del mondo? Ovviamente sì". Rajoy, ex primo ministro spagnolo, ha invece scritto in un'editoriale dei giorni scorsi che "La Francia di Mbappé è un'ottima squadra, ma non ha francesi", suscitando polemiche e risposte piccate.