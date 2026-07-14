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martedì 14 luglio 2026
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Spagna in finale al Mondiale 2026: orario e dove vedere la Coppa del Mondo in tv

Le Furie Rosse eliminano la Francia e attendono il risultato di Inghilterra-Francia per scoprire l'altra finalista
3 min
TagsMondiali 2026FinaleSpagna

La Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026: la nazionale allenata dal commissario tecnico de la Fuente ha battuto in semifinale la Francia di Mbappè. Nelle prossime ore si scoprirà anche l'altra protagonista della finale, ovvero la vincente di Inghilterra-Argentina, la seconda semifinale. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO

Mondiali 2026, l'orario della finale

La finale dei Mondiali del 2026 è in programma domenica 19 luglio, alle 21:00 (ore italiane) New York New Jersey Stadium di New York. Prima del calcio d'inizio, ovviamente, la cerimonia di chiusura del torneo. Tra i protagonisti dello spettacolo ci sarà anche un tocco d’Italia con Laura Pausini, che salirà sul palco insieme a Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Jennifer Hudson. La FIFA ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verranno svelati altri ospiti che prenderanno parte all’evento.

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026 in diretta tv

La finale dei Mondiali 2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Finale Mondiali 2026, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la finale anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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