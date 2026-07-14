Spagna in finale ai Mondiali: delusione tremenda per la Francia, sconfitta meritata

Adieu Francia : la favoritissima per la vittoria del Mondiale saluta mentre la Spagna , con grandissimo merito, vola in finale. Il 2-0 rispecchia solo fino ad un certo punto la disparità di prestazione. Yamal e compagni hanno dominato , sono stati una squadra: nei movimenti, nell’intesa, nel pressing e nei ripiegamenti. A differenza della Francia, che invece mai come oggi in questa competizione ha giocato solo con le individualità , che però oggi non hanno brillato abbastanza.

Oyarzabal su rigore (imperdonabile la disattenzione di Digne) e Pedro Porro hanno messo le loro firme sulla partita. Ma c'è da sottolineare anche l’intelligenza di Rodri e di tutto il centrocampo spagnolo che ha sovrastato quello francese (orfano all’inizio di Koné, ma anche dopo il suo ingresso non è che sia andata così tanto meglio…), e l’incredibile classe di Dani Olmo. Al di là del fantastico assist sul secondo gol, il giocatore del Barça non ha sbagliato una scelta o una posizione in campo.

E così la squadra di de la Fuente, che chiude il match tra gli olé del proprio pubblico, può sedersi e aspettare la vincente tra Inghilterra e Argentina. Consapevole, ancora di più dopo questa vittoria prestigiosa, che quella Coppa può davvero tornare a Madrid.

Disastro Digne

Deschamps lascia in panchina Koné, il titolare con Rabiot a centrocampo è Tchouameni. Nella Spagna c’è ancora una volta dal primo minuto Fabian Ruiz sulla mediana. L’inizio del match è esemplificativo delle caratteristiche delle squadre: la Spagna con il solito possesso palla orizzontale, in attesa di accelerazioni improvvise, la Francia aspetta e appena può cerca di servire in verticale le punte. Al 20’ Digne commette una clamorosa ingenuità in area: controlla male il pallone, Yamal interviene e il terzino lo colpisce con un calcio. Maignan non può nulla: Oyarzabal trasforma dal dischetto con sicurezza. Tutti aspettano una reazione della Francia e invece è la Spagna a dominare la partita. E se non fosse per un intervento disperato di Upamecano, arriverebbe anche il raddoppio al termine di un’azione tutta di prima a mille all’ora, conclusa da Fabian Ruiz. Si infortuna Saliba, entra Lacroix.

I cambi di Deschamps non incidono

All’inizio del secondo tempo, nella Francia c’è Koné al posto di Rabiot (che era stato ammonito). Qualcosa non funziona nell’attacco della squadra di Deschamps e allora fuori Barcola e dentro Doué. Ma è la Spagna a raddoppiare. Pedro Porro chiede l’uno-due a Dani Olmo, che riesce a restituirgliela nonostante sia pressatissimo e sostanzialmente manda in porta il compagno: sul diagonale, Maignan può solo guardare. Dopo poco anche Yamal va a segno, ma la sua posizione è chiaramente in fuorigioco. A questo punto, per la prima volta nel match, la Francia alza il baricentro con un po’ più di convinzione. Mbappé prova con qualche azione solitaria a scuotere un po’ i suoi. Deschamps le prova tutte: toglie un disastroso Digne (dentro Theo Hernandez) e richiama in panchina anche Olise, poco ispirato, e mette dentro Cherki. De la Fuente risponde sostituendo Oyarzabal con Ferran Torres, poi manda in campo anche Pedri e Merino per Fabian Ruiz e Dani Olmo. Non cambia granché nella partita. La Spagna rischia pochissimo e conquista la finale.