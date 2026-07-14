Deschamps incontenibile sull'arbitraggio di Francia-Spagna: "Questo è al livello di una semifinale di un Mondiale?"

"Ci è mancato qualcosa, è una delusione"

"È una delusione, avevamo tanta ambizione, ma ci è mancato qualcosa contro una Spagna che sa fare bene tante cose. Noi abbiammo commesso troppi errori a livello tecnico, ma in partite del genere dovevamo essere tutti al 100% e purtroppo così non è stato. Poi sono arrivati l'infortunio di Saliba e il cambio di Rabiot, che nel primo tempo stava rischiando il rosso. È dura da accettare, perché volevamo arrivare fino in fondo".

"Non sono certo che l'arbitro fosse all'altezza"

Deschamps, che dopo la finale per il terzo e quarto posto, quasi certamente, lascerà la panchina della Francia per lasciare spazio al nuovo corso targato Zidane, ha comunque qualcosa da ridire sulla direzione di gara: "Ci sono state diverse situazioni da discutere, non dico che abbiamo perso per questo, ma mi chiedo e vi chiedo, questo arbitro era all'altezza di una semifinale di un Mondiale?". Poi sul suo futuro in panchina: "Non è il momento di parlarne, sono estramente felice e orgoglioso di quanto abbiamo fatto per arrivare a questo livello. Siamo stati Campioni del Mondo nel 2018 e raggiunto la finale in Qatar, mantenendo sempre la Nazionale ad altissimi livelli".