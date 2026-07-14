Deschamps incontenibile sull'arbitraggio di Francia-Spagna: "Questo è al livello di una semifinale di un Mondiale?"
Non ci gira intorno Deschamps, che dopo la sconfitta con la Spagna affida ai microfoni tutta la sua frustrazione per la terza eliminazione consecutiva della Francia in semifinale contro gli iberici, come agli Europei del 2024 e nella Natinos League del 2025. Il ct transalpino ammette le mancanze della sua squadra, ma punta anche il dito contro il direttore di gara Barton.
"Ci è mancato qualcosa, è una delusione"
"È una delusione, avevamo tanta ambizione, ma ci è mancato qualcosa contro una Spagna che sa fare bene tante cose. Noi abbiammo commesso troppi errori a livello tecnico, ma in partite del genere dovevamo essere tutti al 100% e purtroppo così non è stato. Poi sono arrivati l'infortunio di Saliba e il cambio di Rabiot, che nel primo tempo stava rischiando il rosso. È dura da accettare, perché volevamo arrivare fino in fondo".
"Non sono certo che l'arbitro fosse all'altezza"
Deschamps, che dopo la finale per il terzo e quarto posto, quasi certamente, lascerà la panchina della Francia per lasciare spazio al nuovo corso targato Zidane, ha comunque qualcosa da ridire sulla direzione di gara: "Ci sono state diverse situazioni da discutere, non dico che abbiamo perso per questo, ma mi chiedo e vi chiedo, questo arbitro era all'altezza di una semifinale di un Mondiale?". Poi sul suo futuro in panchina: "Non è il momento di parlarne, sono estramente felice e orgoglioso di quanto abbiamo fatto per arrivare a questo livello. Siamo stati Campioni del Mondo nel 2018 e raggiunto la finale in Qatar, mantenendo sempre la Nazionale ad altissimi livelli".