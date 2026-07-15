Tensione altissima per Inghilterra-Argentina: polizia in allerta, è la sfida più a rischio di tutte

«Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo. Argentina quiero verte bicampeòn». La canzone cantata dai calciatori dell'Albiceleste dopo la vittoria contro la Svizzera è diventato un incidente diplomatico di quelli che alla Fifa non piace nemmeno sentire nominare . E infatti fa finta di niente, seppur solitamente zelante nel punire chiunque infili politica nelle sue competizioni . D'altro canto non si tratta di togliere un rosso a un attaccante statunitense e per Quansah non si muove il primo ministro Keir Starmer . Le tensioni latenti fra Argentina e Inghilterra esistono , sfociate nel pallone dopo quanto successo negli anni ottanta e che, ancora, non hanno una conclusione definitiva , innescando un forte sentimento patriottico e nazionalista per l'arcipelago, simbolo del colonialismo e dell' usurpazione britannica del diciannovesimo secolo . A Kansas City , dopo il fischio finale, i tifosi rinfocolavano la rivalità all’urlo di « Chi non salta è inglese »: il calcio è simile a tutte le latitudini .

Più polizia ad Atlanta

Attesi ben oltre i 76 mila spettatori che avranno la possibilità di entrare nell’Arrowhead Stadium, casa dei Chiefs. Le autorità nei giorni scorsi hanno annunciato un dispiegamento massiccio di forze dell'ordine. «Mentre Atlanta si prepara a ospitare una semifinale della Coppa del Mondo Fifa - si legge in un comunicato - e accoglie un numero crescente di residenti e visitatori, il Dipartimento di Polizia di Atlanta ha rafforzato le misure di sicurezza pubblica in tutta la città. Risorse e personali aggiuntivi sono già stati dispiegati e continueranno a essere assegnati strategicamente all'interno e nei dintorni delle sedi dell'evento, dei quartieri di intrattenimento e di altre aree ad alta frequentazione, per garantire un'esperienza sicura e piacevole per tutti. Queste misure proattive mirano a proteggere il pubblico, a scoraggiare le attività criminali e a garantire che residenti e visitatori possano godersi questo evento storico».

Inglesi e argentini, tifoserie separate

In questo quadro si va ad aggiungere che le autorità argentine hanno chiesto e ottenuto che i tifosi non entrino a contatto con gli inglesi, nella partita definita come la più pericolosa dell’intero torneo. D’altro canto il centro città è relativamente piccolo e la possibilità di scontri esiste. I tifosi dell’Argentina entreranno allo stadio dal Gate numero 4, mentre i tifosi inglesi dal numero 3. Le misure preventive non saranno solamente all’interno dello stadio bensì anche in città e nei pressi dei relativi alberghi.

«La partita tra Argentina e Inghilterra - recita una nota del ministero della sicurezza di Buenos Aires - è stata classificata come la partita a più alto rischio dell'intera competizione e, di conseguenza, richiederà le misure di sicurezza più complesse del torneo, con controlli d'ingresso rafforzati e un dispiegamento preventivo senza precedenti per garantire che la giornata si svolga in un clima di pace, ordine e convivenza».